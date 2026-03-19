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कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी की आलोचना करने वालों की आवाज दबाने का आरोप लगाया

सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि मोदी की असफल विदेश नीति के कारण पाकिस्तान, रूस और चीन एक साथ आ गए हैं.

Congress leader Supriya Shrinate
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत (file photo-ETV bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 8:27 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया और उस पर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन आवाजों को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जो इपस्टीन फाइल्स समेत कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं.

साफ-साफ यह कहते हुए कि ऐसे कदम मंज़ूर नहीं हैं, सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि यह सीधे तौर पर बोलने और बोलने की आज़ादी पर हमला है.

पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हर फ्रंट पर एक्सपोज हो रही है. उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं."

मोदी सरकार के जाने-माने लोगों के नाम एपस्टीन की फाइलों में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, जिससे देश की संप्रभुता दांव पर लग गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी की असफल विदेश नीति के कारण पाकिस्तान, रूस और चीन एक साथ आ गए हैं.

ऐसे में विपक्ष के साथ-साथ देश के आम लोग भी मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं. सोशल मीडिया आम लोगों के लिए सवाल पूछने का एक ज़रिया है.

कांग्रेस नेता ने कहा, "लेकिन मोदी ने ठान लिया है कि वह भारत से प्रजातंत्र खत्म कर देंगे. इसलिए, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए मोदी हर उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं जहां सवाल उठाए जा सकते हैं - चाहे उन्हें बंद करने का तरीका गैर-कानूनी हो या नहीं."

उन्होंने कहा कि सरकार तय कर रही है कि सोशल मीडिया पर क्या मंजूर है और क्या नहीं, प्रधानमंत्री की बुराई करने वाली कोई भी चीज़ हटानी होगी.

श्रीनेत ने कहा, "यह एक नया ट्रेंड है. सरकार पहले कंटेंट ब्लॉक करेगी, कंटेंट डिलीट करेगी और अकाउंट ब्लॉक करेगी. यह अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईटी एक्ट के तहत आदेश जारी करते हैं. इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंट डिलीट करने या रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है."

उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान से मिली बोलने और बोलने की आज़ादी पर सबसे बड़ा हमला है. कांग्रेस नेता ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे.

उन्होंने कहा, "आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? आप आलोचना क्यों नहीं स्वीकार कर सकते और उसका सामना क्यों नहीं कर सकते? आप इंटरव्यू में अपनी आलोचना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब दो लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो आप उनके अकाउंट डिलीट कर देते हैं/उनके अकाउंट बंद कर देते हैं. असलियत यह है कि आपने विदेश नीति को गले लगाने तक सीमित कर दिया है."

श्रीनेत ने आगे कहा, "आप चाहे कितने भी अकाउंट बंद कर दें, डिलीट करने की आपकी कोशिश असल में आपके डर और नाकामी को दिखाती है. सवाल पूछे जाएंगे कि आपने इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों की कुर्बानी क्यों दी. सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ट्रेड डील में जल्दबाजी क्यों की."

कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर बेनकाब हो रही है, चाहे वह आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक या सामाजिक हो.

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