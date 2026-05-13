मेदांता अस्पताल में रूटीन चेकअप के बाद घर लौटीं सोनिया गांधी
इससे पहले भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तबीयत सुधरने पर डिस्चार्ज किया गया.
Published : May 13, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंगलवार को स्वास्थ्य संबंधी रूटीन जांच के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अस्पताल में कुछ घंटे बिताने और आवश्यक चिकित्सा परीक्षणों के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह एक सामान्य चिकित्सकीय जांच थी और अब उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है.
पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे नियमित जांच के लिए मेदांता अस्पताल गई थीं. उन्होंने बताया कि "कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपनी नियमित जांच के लिए मेदांता अस्पताल गई थीं. जांच के बाद वह वापस घर लौट आई हैं. उनकी स्थिति सामान्य है."
#UPDATE | Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi had a routine medical checkup at Medanta Hospital and is now back home: Congress MP Jairam Ramesh https://t.co/k5k2WHtk2s— ANI (@ANI) May 13, 2026
चिकित्सकों की निगरानी में हुए परीक्षण
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सोनिया गांधी को डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में रखा गया था. मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ बुनियादी टेस्ट किए. बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में हल्की कठिनाई और छाती में संक्रमण की पुरानी शिकायतों के मद्देनजर समय-समय पर ऐसी जांचों की सलाह दी जाती है. कुछ समय तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी.
स्वास्थ्य को लेकर रही है संवेदनशीलता
सोनिया गांधी पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं. उन्हें पूर्व में भी फेफड़ों में संक्रमण और कोविड के बाद की जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. इससे पहले वह गंगाराम अस्पताल में भी भर्ती हुई थी. उनकी उम्र और पिछली बीमारियों को देखते हुए डॉक्टर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहते, इसलिए उन्हें समय-समय पर रूटीन चेकअप की सलाह दी जाती है.
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