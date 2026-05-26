ETV Bharat / bharat

'कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी जाएगी ?' बैठक के बाद पार्टी ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली : कर्नाटक में मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं होगा. कांग्रेस पार्टी ने ऐसी किसी भी खबरों का खंडन किया है. आज दिन भर मीडिया में ऐसी खबरी चलती रहीं कि राज्य में नेतृत्व का बदलाव हो सकता है.

कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदलने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए, कांग्रेस ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंदिरा भवन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की. इसके बाद पार्टी ने बयान जारी किया.

कांग्रेस हाई कमांड ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बैठक में शामिल होने के लिए कहा था. वे सोमवार शाम राजधानी पहुंचे थे. गौरतलब है कि कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं. चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मौजूदा सांसद का कार्यकाल अगले दो महीनों में समाप्त होने के मद्देनजर चुनाव की घोषणा की है.

कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) के वरिष्ठ नेता एच.डी. देवेगौड़ा सहित कई सदस्यों का कार्यकाल 11 जून को समाप्त होने वाला है. इसी प्रकार, कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए भी 11 जून को चुनाव होने हैं. गोविंदा राजू, नसीर अहमद और बी.के. हरिप्रसाद उन सदस्यों में शामिल हैं जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है.

मीडिया को संबोधित करते हुए, सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ मौजूद वेणुगोपाल ने कहा, "आज हमारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ विस्तृत बैठक हुई. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कर्नाटक के प्रभारी महासचिव और मैं भी चर्चा में शामिल थे."