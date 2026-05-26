ETV Bharat / bharat

'कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी जाएगी ?' बैठक के बाद पार्टी ने दिया ये जवाब

बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे. डीके शिवकुमार के नाम को लेकर अटकलें थीं.

DK Shivkumar , Siddaramaiah
कर्नाटक- डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 6:48 PM IST

|

Updated : May 26, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : कर्नाटक में मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं होगा. कांग्रेस पार्टी ने ऐसी किसी भी खबरों का खंडन किया है. आज दिन भर मीडिया में ऐसी खबरी चलती रहीं कि राज्य में नेतृत्व का बदलाव हो सकता है.

कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदलने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए, कांग्रेस ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंदिरा भवन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की. इसके बाद पार्टी ने बयान जारी किया.

कांग्रेस हाई कमांड ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बैठक में शामिल होने के लिए कहा था. वे सोमवार शाम राजधानी पहुंचे थे. गौरतलब है कि कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं. चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मौजूदा सांसद का कार्यकाल अगले दो महीनों में समाप्त होने के मद्देनजर चुनाव की घोषणा की है.

कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) के वरिष्ठ नेता एच.डी. देवेगौड़ा सहित कई सदस्यों का कार्यकाल 11 जून को समाप्त होने वाला है. इसी प्रकार, कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए भी 11 जून को चुनाव होने हैं. गोविंदा राजू, नसीर अहमद और बी.के. हरिप्रसाद उन सदस्यों में शामिल हैं जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है.

मीडिया को संबोधित करते हुए, सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ मौजूद वेणुगोपाल ने कहा, "आज हमारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ विस्तृत बैठक हुई. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कर्नाटक के प्रभारी महासचिव और मैं भी चर्चा में शामिल थे."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरी चर्चा आगामी राज्यसभा चुनावों और कर्नाटक विधान परिषद चुनावों पर केंद्रित थी. उन्होंने कहा, "आप लोग जो भी अटकलें लगा रहे हैं, वे केवल अटकलें हैं. उनमें कोई सच्चाई नहीं है."

वेणुगोपाल ने बताया कि राज्यसभा और विधान परिषद सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों की सीटों के साथ ही की जाएगी. इससे पहले दिन में, इंदिरा भवन पहुंचने से पहले, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन से संबंधित सवालों के जवाब में शिवकुमार चुप रहे. कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ हुई बैठक के बारे में पत्रकारों के सवालों का भी जवाब देने से इनकार कर दिया.

कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें जारी हैं. शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए कथित समझौते के तहत उनकी (शिवकुमार) पदोन्नति पर जोर दे रहे हैं. सिद्धारमैया ने कहा है कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. उधर शिवकुमार ने लगातार यही कहा है कि वह कांग्रेस नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे और मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन के संबंध में परिणाम समय के साथ पता चल जाएगा.

ये भी पढ़ें : सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? कर्नाटक में नेतृत्व का मुद्दा फिर गरमाया

Last Updated : May 26, 2026 at 6:57 PM IST

TAGGED:

कर्नाटक में मुख्यमंत्री का बदलाव
डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया
CHANGE OF KARNATAKA CM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.