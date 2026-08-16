एकमात्र एजेंडा मोदी को बचाना है: कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर PM की अपील को बताया ड्रामा
कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को लाल किले से "उपदेश" देने के बजाय, लोकसभा की मौजूदा संख्या पर महिला आरक्षण लागू करना चाहिए.
Published : August 16, 2026 at 4:42 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्षी पार्टियों से महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े विधेयक का समर्थन करने की अपील को "ड्रामा" बताया और आरोप लगाया कि उनका एकमात्र एजेंडा "महिला आरक्षण नहीं, मोदी को बचाना" है.
कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे के इरादों पर सवाल उठाया और कहा कि लाल किले से "उपदेश" देने के बजाय, उन्हें 2029 के चुनावों के लिए लोकसभा की मौजूदा संख्या पर महिला आरक्षण लागू करना चाहिए.
स्वतंत्रता दिवस के भाषण में विपक्षी पार्टियों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बारे में पूछे जाने पर, रमेश ने कहा कि समय को समझना जरूरी है, क्योंकि 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ था, जिसमें पंचायतों, जिला परिषदों, ब्लॉक पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण दिया गया था.
रमेश ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने इसके लिए जमीन स्तर पर काम किया था और इस नियम को संविधान में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
उन्होंने कहा, "सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सर्वसम्मति से पास किया गया था. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही कहा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए."
रमेश ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने बार-बार लोकसभा की 543 सदस्यों वाली सीट पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है, जिसका मतलब है कि महिलाओं के लिए 182 सीटें आरक्षित होनी चाहिए.
अचानक, 16 अप्रैल, 2026 को रात 11 बजे, जब संसद में परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को अधिसूचित कर दिया गया था.
उन्होंने कहा कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने में है. उन्होंने कहा कि सरकार "दो-तिहाई बहुमत" पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हुई है और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक मानसून सत्र में भी नहीं लाया जा सका. रमेश ने कहा, "उनके पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है और उन्हें यह कभी नहीं मिलेगा."
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लाल किले से बार-बार "उपदेश" देने और यह "ड्रामा" करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी को 2029 के आम चुनाव से लोकसभा की मौजूदा संख्या पर महिला आरक्षण लागू करना चाहिए. रमेश ने कहा, "पीएम का एकमात्र एजेंडा 'मोदी को बचाना है, महिला आरक्षण नहीं'."
पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में विपक्षी पार्टियों से परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा था कि यह मुद्दा पिछले 40 वर्षों से राजनीतिक 'अखाड़े' में फंसा हुआ है. साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां प्रस्तावित कानून को पास करने का श्रेय ले सकती हैं.
बजट सत्र के दौरान लाए गए संविधान संशोधन बिल का उद्देश्य 2029 में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था. लोकसभा में प्रस्तावित कानून को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. लेकिन विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण यह बिल गिर गया था.
लोकसभा में वोट करने वाले 528 सांसदों में से 298 ने इसके पक्ष में वोट किया था, जबकि 230 ने इसका विरोध किया. बिल को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी.
यह भी पढ़ें- मोर को दिया दाना, गाय को खिलाया चारा; पीएम मोदी ने शेयर किया खास वीडियो