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'क्या भाजपा चाहती है कि भारत के युवा निरक्षर और बेरोजगार ही रहें?,' कांग्रेस ने भाजपा से पूछे सवाल

नई दिल्ली : शिक्षा प्रणाली में कथित खामियों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने सोमवार को सत्ताधारी दल से पूछा कि क्या वे देश के युवाओं को निरक्षर, अज्ञानी और बेरोजगार रखना चाहते हैं? कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

कांग्रेस के मीडिया प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, "पिछले दो वर्षों में लाखों युवा एनईटी, सीयूईटी, जेईई मेन्स और अन्य परीक्षाओं में धांधली का शिकार हुए हैं. यह मुद्दा अब केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्कूली शिक्षा तक पहुंच गया है."ओएसएम प्रणाली को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, "पहले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सीबीएसई के परीक्षक के पास जाती थीं, जहां उनकी जांच होती थी, लेकिन इस प्रणाली को बदल दिया गया. अब उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड किया जाता है."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके लिए एक प्रणाली बनाई गई थी और प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कंपनी को नियुक्त किया गया था.उन्होंने कहा, "पहले दौर की निविदा में टीसीएस कंपनी आगे आई, जो उद्योग में एक जानी-मानी कंपनी है. लेकिन चूंकि केवल एक ही कंपनी थी, इसलिए निविदा प्रक्रिया नहीं हुई. ऐसी स्थिति में, अगस्त 2025 में निविदा का एक और दौर हुआ, जिसमें सीओईएमपीटी कंपनी योग्य पाई गई और आगे आई."