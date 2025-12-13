ETV Bharat / bharat

पंजाब जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

अभी कुछ दिन पहले ही एक बार फिर पार्टी की अंदरूनी कलह सबके सामने आ गई, जब सीनियर लीडर और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर वारिंग ने 5 करोड़ रुपये में टिकट बेचे, जबकि राजस्थान में पार्टी नेता एसएस रंधावा, ने भी टिकट के बदले पैसे लिए. इसी सिलसिले में 11 दिसंबर को पंजाब में पार्टी इंचार्ज भूपेश बघेल ने अपनी टीम और अमरिंदर वारिंग के साथ एक मीटिंग भी की.

बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की करें तो राज्य में अंदरूनी लड़ाई को लेकर भी परेशान है. पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से हार गई थी. इस चुनाव में पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था. कांग्रेस अब सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है, लेकिन इसका कहना है कि राज्य के मतदाता पार्टी से बेहद नाराज हैं.

पंजाब के 23 जिला परिषदों और 154 पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए रविवार 14 दिसंबर की सुबह से मतदान शुरू होगा. हर 357 जिला परिषद और 2863 पंचायत समिति क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा. आधी सीटें महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी गई हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जमीनी स्तर पर सरकार में उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके. इन जिला परिषद चुनावों के नतीजे बुधवार 17 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.

राज्य में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस, BJP और अकाली दल भी इस जिला परिषद के चुनावों में मैदान में हैं. इन चुनावों में ये पार्टियां भी अपनी जमीनी ताकत का भी टेस्ट करेंगी. बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की 60 फीसदी जनता इन चुनावों में मतदान करेगी.

नई दिल्ली: पंजाब में रविवार 14 दिसंबर 2025 को जिला परिषद चुनाव होने हैं. इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है.

वहीं, जिला पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस इंचार्ज सेक्रेटरी रवींद्र दलवी ने ETV भारत को बताया कि राज्य सरकार के कार्यकारिणी तंत्र का इस्तेमाल विपक्ष को टारगेट करने और हमारे उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट करने के बावजूद भी हमारी पार्टी इस इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करेगी. हमारे सभी नेता जमकर कैंपेनिंग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पिछले उपचुनाव में हार का सामना किया क्योंकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर सरकारी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया था.

हाल ही में, कांग्रेस ने जिला पंचायत इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए यह आरोप लगाए कि उनके उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी के कहने पर कथित तौर पर पर्चा भरने से रोका गया. पछले महीने 29 नवंबर को बघेल ने नए जिला प्रमुखों के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर चर्चा की थी और उनसे गांवों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को कहा गया. पूर्व विधायक कुलजीत नागरा ने ETV भारत से कहा कि लोकल बॉडी के चुनाव स्थानीय नेताओं की पॉपुलैरिटी पर लड़े जा रहे हैं, न कि किसी बड़े स्टेट लीडर के करिश्मे पर. हम इन चुनावों में अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं.

कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि अकाली दल भी लोकल बॉडी चुनावों के जरिए उत्तरी राज्य में अपनी वापसी की कोशिश कर रहा है. पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि 11 दिसंबर के रिव्यू मीटिंग के दौरान, राज्य इकाई में दरार को कम करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई, ताकि कांग्रेस को सत्ताधारी पार्टी के एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया जा सके.

पार्टी की जरूरी मीटिंग से कुछ दिन पहले, राज्या इकाई अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग ने बागी नवजोत कौर को उनके पार्टी विरोधी कमेंट्स के लिए सस्पेंड भी कर दिया है. पार्टी के सूत्रों के यह भी बताया कि नवजोत कौर के कमेंट्स हाईकमान को नागवार लगे. रंधावा ने भी उन्हें माफी मांगने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा है. बाद में, नवजोत कौर ने पलटवार किया और इशारा किया कि वह हार मानने के मूड में नहीं हैं. हालांकि इस पूरे मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू चुप्पी साधे रहे.

दलवी ने कहा कि नवजोत सिद्धू ने कुछ नहीं कहा है. उनकी पत्नी ने विवादित बयान दिए और बाद में यह दावा किया कि मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया. पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि पहले अंदरूनी लड़ाई एक समस्या थी, लेकिन अब नहीं है. भविष्य में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पार्टी सूत्रों ने बताया कि नवजोत कौर शायद बीजेपी का गेम खेल रही हैं ताकि इस पुरानी पार्टी को बदनाम किया जा सके. इस मामले पर नागरा ने कहा कि उन्हें अपनी बातें पार्टी फोरम में बतानी चाहिए थीं. मुझे लगता है कि वह किसी और के लिए बैटिंग कर रही हैं. नवजोत सिद्धू को पार्टी ने मंत्री और बाद में स्टेट यूनिट चीफ बनाया था, क्या उन्होंने इन पोस्ट के लिए पैसे दिए थे.

