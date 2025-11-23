बिहार में हार की वजह तलाशने मैदान में उतरेगी कांग्रेस, पदाधिकारियों को सौंपा ये जिम्मा
कांग्रेस के पदाधिकारी जल्द ही बिहार के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे ताकि हार के कारणों को ग्राउंड लेवल पर समझा जा सके.
Published : November 23, 2025 at 9:03 PM IST
नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतीं, जबकि INDIA ब्लॉक को सिर्फ़ 35 सीटें मिलीं. कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था मगर सिर्फ़ 6 ही जीत पाई थी. इस नतीजे के बाद गठबंधन के अंदर कांग्रेस का RJD, लेफ्ट पार्टियों और VIP समेत सहयोगी पार्टियों के बीच आत्म मंथन शुरू हो गया है. कांग्रेस के पदाधिकारी जल्द ही बिहार के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे ताकि हार के कारणों को समझा जा सके.
यह कदम AICC के सीनियर अधिकारियों को लोकल नेताओं से शुरुआती फीडबैक मिलने के बाद उठाया गया है, जिसमें विपक्ष की तैयारियों और ज़मीनी मैनेजमेंट में कई कमियां दिखीं. लेकिन EVM में गड़बड़ी की ओर भी इशारा किया गया. पार्टी उम्मीदवारों के साथ रिव्यू 26 नवंबर को होना था, लेकिन उसे टाल दिया गया है.
AICC के बिहार इंचार्ज सेक्रेटरी सुशील पासी ने ETV भारत को बताया, "हम जल्द ही अलग-अलग विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे ताकि इस बात की ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल सके कि ऐसे नतीजे किन वजहों से आए. इस तरह के एकतरफा नतीजे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। EVM और उससे पहले SIR के ज़रिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी साफ़ है. दो पूर्व मंत्रियों और कई BJP विधायकों को लगभग बराबर वोट मिले हैं, जो अलग-अलग सीटों पर नॉर्मल नहीं है."
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, विपक्ष को मुख्य रूप से गलत चुनावी रणनीति और सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी के कारण झटका लगा. कहा जाता है कि RJD ने अक्सर अपने आक्रामक रवैये के कारण गठबंधन की भावना को कमजोर किया. जैसे-जैसे कांग्रेस चुनाव में हार के कारणों का पता लगा रही है, वैसे-वैसे वह उन चीज़ों की लिस्ट भी बना रही है जो पूर्वी राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए करनी होंगी.
इनमें राज्य से लेकर ज़िला और ब्लॉक लेवल तक अलग-अलग पार्टी पैनल बनाना, सिर्फ़ राज्य की राजधानी या ज़िला हेडक्वार्टर के बजाय गांवों में पॉलिटिकल एक्टिविटी करना और उम्मीदवारों को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स देना शामिल है. इसके अलावा, जीतने की संभावना के आधार पर अलग-अलग सीटों को बांटना चुनाव से पहले एक बार का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जमीनी हालात के हिसाब से लगातार किया जाना चाहिए.
पासी ने कहा, "विपक्ष को अब राज्य चुनावों में एक नई रणनीति की जरूरत है. उसे बैलेट पेपर से मतदान की मांग करनी चाहिए." पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के अनुसार, कांग्रेस को राज्य में नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए और राज्य सरकार की कमियों को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए.
खान ने ETV भारत से कहा, "या तो रिपेयर की स्ट्रैटेजी हो सकती है या रिप्लेसमेंट की. हमें शायद रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है. सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और कांग्रेस हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकती है. AIMIM जैसी कट्टर माइनॉरिटी अपीलिंग पार्टियों के आने से मेजोरिटी वोटर्स बीजेपी की तरफ बढ़ गए. हमें दोनों का मुकाबला करना होगा."
उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक में कमियों के बावजूद विपक्ष के खिलाफ मुश्किलें बहुत ज़्यादा थीं. खान ने आरोप लगाया कि NDA ने 10,000 रुपये की मनी ट्रांसफर स्कीम की महिला लाभार्थियों को बूथ-लेवल पर इकट्ठा किया ताकि उन्हें पोलिंग में फ़ायदा मिल सके, जो विपक्ष कभी नहीं कर सकता. उन्होंने यह भी सोचा कि पिछले कुछ सालों में NDA सरकार के ख़िलाफ़ समाज के अलग-अलग तबकों द्वारा किए गए सभी आंदोलनों का क्या हुआ और वोटिंग में उनका असर क्यों नहीं दिखा.
पूर्व राज्य इकाई प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "सीट-शेयरिंग की घोषणा में देरी और विपक्ष के बीच तालमेल की कमी हार के दो बड़े कारण थे."
