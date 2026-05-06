TVK के साथ गठबंधन करके तमिलनाडु में नई राजनीतिक राह पर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में 60 साल से सत्ता से बाहर है और TVK के साथ मिलकर दक्षिणी राज्य में खुद को मजबूत करना चाहती है.
Published : May 6, 2026 at 10:02 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस, जो लगभग 60 साल से तमिलनाडु में सत्ता से बाहर है, ने TVK प्रमुख विजय को समर्थन देने का फैसला करके दक्षिणी राज्य में अपनी वापसी की रणनीति को फिर से तय किया है. विजय 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं.
कांग्रेस ने पिछले एक साल में तमिलनाडु में संगठन को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इसी आधार पर चुनाव से पहले सहयोगी DMK से 234 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें मांगी थीं. कांग्रेस 2021 के चुनावों में भी DMK के साथ गठबंधन में थी और उसने जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 18 पर जीत हासिल की थी. पार्टी संगठन को मजबूत करने की अपनी कोशिशों के आधार पर, कांग्रेस ने न केवल ज्यादा सीटें मांगी थीं, बल्कि 2026 में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने पर सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगी थी.
लेकिन, DMK, जिसे सत्ता में फिर से आने का भरोसा था, ने कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें दीं. डीएमके ने कांग्रेस से कहा था कि अगर गठबंधन जीत गया तो सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी.
चुनावों से पहले, DMK ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अभिनेता विजय के जीतने की संभावना को खारिज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा TVK के साथ गठबंधन के पक्ष में था, उनका कहना था कि उन्हें मतदाताओं, खासकर युवाओं के बीच काफी समर्थन मिल रहा है. कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार पुराने गठबंधन को बचाने के लिए DMK के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि पार्टी का एक हिस्सा इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि नई पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी.
4 मई को आए नतीजों ने DMK के सबसे बुरे डर को सही साबित कर दिया, क्योंकि TVK ने 108 सीटें जीतीं. कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जनता का मूड भांप लिया और अंदर बातचीत करने के बाद बुधवार को ऐलान किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी विजय को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी भी इस बात पर बहस चल रही है कि उसे विजय की सरकार में शामिल होना चाहिए या बाहर से समर्थन करना चाहिए.
तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने सरकार बनाने में TVK को समर्थन करने का फैसला किया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए जनादेश है. हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते हैं. हम TVK नेतृत्व के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सरकार में शामिल होना है या बाहर से समर्थन करना है और उसके बाद आखिरी फैसला लेंगे."
इससे पहले, TVK को समर्थन देने के कांग्रेस के कदम पर डीएमके ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि टीवीके ने चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके सरकार पर हमला किया था.
कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी न सिर्फ विजय को सरकार बनाने के लिए समर्थन कर रही है, बल्कि वह आने वाले सभी चुनावों के लिए TVK के साथ लंबे समय का गठबंधन करने पर भी विचार कर रही है, जिसमें स्थानीय चुनाव, 2029 के लोकसभा और यहां तक कि राज्यसभा के चुनाव भी शामिल हैं.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने ईटीवी भारत को बताया, "यह निश्चित रूप से तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत है. गठबंधन की राजनीति की बाधाओं के कारण पार्टी को सीमित राजनीतिक दायरे में काम करना पड़ा. इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश की और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले DMK से बेहतर डील की उम्मीद कर रहे थे. हमें भविष्य को देखना होगा. हमारे कार्यकर्ताओं को अब राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक जगह मिलेगी. लेकिन यह भी सच है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी. अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमेशा से तमिलनाडु के मतदाताओं के बीच एक बड़ा आकर्षण रहे हैं."
उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि नई शुरुआत 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में दिखेगी. जहां तक राज्यसभा सीट की बात है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. यह मामला समय आने पर गठबंधन के अंदर तय किया जाएगा. सच तो यह है कि हमारे पास सिर्फ 5 विधायक हैं. चुनावों में हम पर भी असर पड़ा क्योंकि हम DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थे, जो सत्ता-विरोधी लहर से प्रभावित था. अभी मुख्य फोकस राज्य में एक नई गठबंधन सरकार बनाने पर है."
तमिलनाडु से राज्यसभा की एक सीट AIADMK के एक सदस्य के विधायक बनने से खाली होने की संभावना है. लेकिन इस मामले पर फैसला AIADMK को करना होगा, जिसके पास 47 विधायक हैं, जो राज्यसभा सीट के लिए जरूरी संख्या से ज्यादा हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव में, DMK ने कांग्रेस को 39 में से 9 सीटें दी थीं, जिसने गठबंधन में सभी सीटें जीतीं. कांग्रेस के पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती और मणिकम टैगोर और जोथिमणि जैसे कुछ सांसदों ने राज्य चुनाव से पहले TVK के साथ गठबंधन के लिए जोर दिया था, लेकिन यह प्रस्ताव काम नहीं आया क्योंकि हाईकमान पुराने सहयोगी DMK के साथ जाना चाहता था.
कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि DMK विधानसभा चुनाव के नतीजों और कांग्रेस पार्टी द्वारा TVK को समर्थन देने से परेशान है, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत है कि सब कुछ सांप्रदायिक ताकतों, यानी BJP को दूर रखने के लिए किया जा रहा है.
पार्टी सूत्रों ने विजय और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच हाल ही में हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के विचार एक जैसे थे, जिसमें दक्षिणी राज्य को आगे कैसे ले जाना है, इस पर भी बात शामिल थी.
यह भी पढ़ें- केरल: कांग्रेस विधायक दल की बैठक... अगले मुख्यमंत्री पर लगेगी मुहर, ये नेता रेस में शामिल