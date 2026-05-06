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TVK के साथ गठबंधन करके तमिलनाडु में नई राजनीतिक राह पर कांग्रेस

तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं ने चेन्नई में तमिलगा वेत्री कझगम के नेता विजय को सपोर्ट लेटर सौंपा. ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस, जो लगभग 60 साल से तमिलनाडु में सत्ता से बाहर है, ने TVK प्रमुख विजय को समर्थन देने का फैसला करके दक्षिणी राज्य में अपनी वापसी की रणनीति को फिर से तय किया है. विजय 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं.

कांग्रेस ने पिछले एक साल में तमिलनाडु में संगठन को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इसी आधार पर चुनाव से पहले सहयोगी DMK से 234 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें मांगी थीं. कांग्रेस 2021 के चुनावों में भी DMK के साथ गठबंधन में थी और उसने जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 18 पर जीत हासिल की थी. पार्टी संगठन को मजबूत करने की अपनी कोशिशों के आधार पर, कांग्रेस ने न केवल ज्यादा सीटें मांगी थीं, बल्कि 2026 में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने पर सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगी थी.

लेकिन, DMK, जिसे सत्ता में फिर से आने का भरोसा था, ने कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें दीं. डीएमके ने कांग्रेस से कहा था कि अगर गठबंधन जीत गया तो सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी.

चुनावों से पहले, DMK ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अभिनेता विजय के जीतने की संभावना को खारिज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा TVK के साथ गठबंधन के पक्ष में था, उनका कहना था कि उन्हें मतदाताओं, खासकर युवाओं के बीच काफी समर्थन मिल रहा है. कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार पुराने गठबंधन को बचाने के लिए DMK के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि पार्टी का एक हिस्सा इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि नई पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी.

4 मई को आए नतीजों ने DMK के सबसे बुरे डर को सही साबित कर दिया, क्योंकि TVK ने 108 सीटें जीतीं. कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जनता का मूड भांप लिया और अंदर बातचीत करने के बाद बुधवार को ऐलान किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी विजय को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी भी इस बात पर बहस चल रही है कि उसे विजय की सरकार में शामिल होना चाहिए या बाहर से समर्थन करना चाहिए.

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने सरकार बनाने में TVK को समर्थन करने का फैसला किया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए जनादेश है. हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते हैं. हम TVK नेतृत्व के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सरकार में शामिल होना है या बाहर से समर्थन करना है और उसके बाद आखिरी फैसला लेंगे."

इससे पहले, TVK को समर्थन देने के कांग्रेस के कदम पर डीएमके ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि टीवीके ने चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके सरकार पर हमला किया था.

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी न सिर्फ विजय को सरकार बनाने के लिए समर्थन कर रही है, बल्कि वह आने वाले सभी चुनावों के लिए TVK के साथ लंबे समय का गठबंधन करने पर भी विचार कर रही है, जिसमें स्थानीय चुनाव, 2029 के लोकसभा और यहां तक कि राज्यसभा के चुनाव भी शामिल हैं.