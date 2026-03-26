कांग्रेस के आरोप पर भड़की सीपीएम, बोली- 'पार्टी सोचे उनके नेता भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे'
सीपीएम ने खड़गे और राहुल गांधी पर साधा निशाना. भाजपा को भी बताया उनका भागीदार.
Published : March 26, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली : विपक्षी एकता में आई एक और बड़ी दरार को उजागर करने वाले विवाद में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने गुरुवार को कांग्रेस से आत्मनिरीक्षण करने को कहा कि आखिर क्यों एक के बाद एक राज्यों में उनके नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं.
सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो ने कहा, "कांग्रेस नेताओं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों एक के बाद एक राज्यों में उनके नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं. यह सर्वविदित है कि असम के वर्तमान भाजपा मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाले थे. त्रिपुरा में, वाम मोर्चे को हराने के लिए 2018 में पूरा कांग्रेस नेतृत्व भाजपा में शामिल हो गया था. केंद्र सरकार में कई मंत्री और भाजपा से जुड़े सांसद पहले कांग्रेस के प्रमुख नेता थे. कांग्रेस भाजपा के लिए एक फीडर संगठन बन गई थी."
वामपंथी पार्टी ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केरल में सीपीएम और भाजपा के बीच सचिव पद के लिए समझौता हुआ था.
केरल में सीपीएम और भाजपा के बीच 'अपवित्र गठबंधन' का आरोप लगाते हुए, खड़गे ने कहा, "सीपीएम को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है. भाजपा विधानसभा चुनावों में सीपीएम को जिताने की कोशिश कर रही है." खड़गे ने बुधवार को कोझिकोड में एक पार्टी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही.
सीपीआई (एम) ने कहा, "सीपीआई (एम) का पोलित ब्यूरो केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) की धर्मनिरपेक्ष साख के खिलाफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा करता है."
वामपंथी पार्टी ने कहा कि इस तरह की अफवाहें विधानसभा चुनावों में सस्ते चुनावी लाभ हासिल करने के लिए कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही हैं. उन्होंने आगे कहा, "भाजपा के बजाय सीपीआई (एम) को निशाना बनाकर, कांग्रेस नेता सांप्रदायिक-तानाशाही ताकतों से लड़ने के अपने दावे से मुकर रहे हैं. केरल की जनता इस नापाक एजेंडे को भलीभांति समझ जाएगी."
सीपीआई (एम) के अनुसार, मौजूदा एलडीएफ सरकार के दस वर्षों के दौरान केरल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, जबकि राज्य का सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगा यूडीएफ सरकार के शासनकाल में मराड में हुआ था.
पार्टी ने कहा, "इन चुनावों में भी कांग्रेस अल्पसंख्यक कट्टरपंथी ताकतों के साथ गठबंधन कर रही है. केरल में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों सहित विभिन्न चुनावों में कांग्रेस-लीग-भाजपा का गठजोड़ उजागर हो चुका है."
सीपीएम ने कहा, "सीपीआई (एम) लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध करती रही है, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का हवाला देते हुए एक विपक्षी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने इसी तरह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी. यह उनके अवसरवादी रवैये को उजागर करता है."
केरल विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एम) और कांग्रेस एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन असम चुनाव में दोनों पार्टियां भाजपा के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ रही हैं.
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