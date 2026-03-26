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कांग्रेस के आरोप पर भड़की सीपीएम, बोली- 'पार्टी सोचे उनके नेता भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे'

नई दिल्ली : विपक्षी एकता में आई एक और बड़ी दरार को उजागर करने वाले विवाद में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने गुरुवार को कांग्रेस से आत्मनिरीक्षण करने को कहा कि आखिर क्यों एक के बाद एक राज्यों में उनके नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं.

सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो ने कहा, "कांग्रेस नेताओं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों एक के बाद एक राज्यों में उनके नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं. यह सर्वविदित है कि असम के वर्तमान भाजपा मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाले थे. त्रिपुरा में, वाम मोर्चे को हराने के लिए 2018 में पूरा कांग्रेस नेतृत्व भाजपा में शामिल हो गया था. केंद्र सरकार में कई मंत्री और भाजपा से जुड़े सांसद पहले कांग्रेस के प्रमुख नेता थे. कांग्रेस भाजपा के लिए एक फीडर संगठन बन गई थी."

वामपंथी पार्टी ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केरल में सीपीएम और भाजपा के बीच सचिव पद के लिए समझौता हुआ था.

केरल में सीपीएम और भाजपा के बीच 'अपवित्र गठबंधन' का आरोप लगाते हुए, खड़गे ने कहा, "सीपीएम को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है. भाजपा विधानसभा चुनावों में सीपीएम को जिताने की कोशिश कर रही है." खड़गे ने बुधवार को कोझिकोड में एक पार्टी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही.

सीपीआई (एम) ने कहा, "सीपीआई (एम) का पोलित ब्यूरो केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) की धर्मनिरपेक्ष साख के खिलाफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा करता है."

वामपंथी पार्टी ने कहा कि इस तरह की अफवाहें विधानसभा चुनावों में सस्ते चुनावी लाभ हासिल करने के लिए कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही हैं. उन्होंने आगे कहा, "भाजपा के बजाय सीपीआई (एम) को निशाना बनाकर, कांग्रेस नेता सांप्रदायिक-तानाशाही ताकतों से लड़ने के अपने दावे से मुकर रहे हैं. केरल की जनता इस नापाक एजेंडे को भलीभांति समझ जाएगी."