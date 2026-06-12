शरद पवार की NCP का कांग्रेस में होगा विलय? जानिए पार्टी ने क्या कहा
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दावा किया है कि शरद पवार ने अपनी पार्टी के विलय का प्रस्ताव पहले ही दिया था.
Published : June 12, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई: कुछ दिन पहले, सांसद सुप्रिया सुले ने NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया था. लेकिन, अब एनसीपी (शरदचंद्र पवार) पार्टी को कांग्रेस में विलय करने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता नाना पटोले ने शुक्रवार को दावा किया, "शरद पवार ने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) पार्टी के विलय का प्रस्ताव पहले ही दिया था. लेकिन, कुछ वजहों से फैसले में देरी हुई."
हाल ही में INDIA ब्लॉक की एक बैठक हुई. इसमें कांग्रेस और उससे अलग हुई क्षेत्रीय पार्टियों के भविष्य के राजनीतिक रुख पर चर्चा हुई. पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार तीन कार्यकाल तक सत्ता में रही थी. लेकिन, 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद, राज्य में कई सांसदों और विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात चल रही हैं.
इसके बाद, ममता बनर्जी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलीं, जबकि अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले. चर्चा है कि इन बैठकों में तृणमूल कांग्रेस के संभावित विलय पर भी चर्चा हुई. इन घटनाक्रमों से सबक लेते हुए, अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) भविष्य की राजनीतिक अनिश्चितता से बचने के लिए कांग्रेस के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है.
पटोले के बयान से विलय की अटकलों को हवा मिली
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, "देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और संवैधानिक संस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, धर्मनिरपेक्ष वोटों को बिखरने से रोकना जरूरी है. देश और संविधान को बचाने के लिए एक जैसी सोच वाली सभी सेक्युलर पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है. इस दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है."
पटोले के बयान ने कांग्रेस पार्टी और उससे बनी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं को और हवा दे दी है.
एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 'NCP (शरदचंद्र पवार)' ने कांग्रेस के साथ विलय का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है. शिंदे ने शुक्रवार को कहा, "ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं पहुंची है. खबर में कोई सच्चाई नहीं है."
'समान सोच वाली ताकतों को एक होना चाहिए'
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए, कांग्रेस से अलग हुई पार्टियों और नेताओं को फिर से एक होना चाहिए. कांग्रेस छोड़ने के बाद बनी छोटी पार्टियों और नेताओं को देश के हालात की सच्चाई समझनी चाहिए. कांग्रेस का देश में एक मजबूत, एकजुट और सक्षम विकल्प के तौर पर उभरना जरूरी है. इसके लिए, एक जैसी सोच वाली सभी ताकतों को साथ आना होगा. शरद पवार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए."
सुप्रिया सुले का सतर्क रुख: एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने सतर्क रुख अपनाते हुए कहा, "हम संजय राउत के सुझाव पर विचार करेंगे. पार्टी के बारे में सभी आखिरी फैसले शरद पवार लेंगे."
विलय का प्रस्ताव?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) 1990 में कांग्रेस से अलग होकर बनी थी. हालांकि इसने एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई, लेकिन NCP ने लगातार दावा किया कि दोनों पार्टियों के वैचारिक रुख काफी हद तक एक जैसे रहे. 2014 को छोड़कर, कांग्रेस और NCP ने ज्यादातर चुनाव एक साथ लड़े और 1999 के बाद से सत्ता को साझा किया. हालांकि, तीन साल पहले NCP में एक बड़ा बंटवारा हो गया. इसके बाद, शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने महा विकास अघाड़ी (MVA) के साथ रहने का फैसला किया, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट बीजेपी नीत महायुति गठबंधन में शामिल हो गया. इस बीच, बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, दबी हुई अटकलें हैं कि 'एनसीपी (शरदचंद्र पवार)' ने कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया है.
दिल्ली में कांग्रेस की बातचीत
उधर, गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम मीटिंग हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव, अलग-अलग राज्यों के प्रभारी और राज्य इकाई के अध्यक्ष मीटिंग में शामिल हुए. वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने बुधवार को अपना स्थापना दिवस मनाया. इन दोनों घटनाक्रमों के बाद, विलय को लेकर बातचीत शुरू हो गई है.
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