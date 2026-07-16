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झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने की बिहार सरकार की आलोचना, कहा- पैसे उगाही की है मनसा

झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने बिहार की पंचायतों में होल्डिंग टैक्स लगाए जाने की आलोचना की है.

HOLDING TAX IN BIHAR
कांग्रेस नेता शकील अहमद खां (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड दौरे पर आए बिहार के जाने-माने कांग्रेस नेता और भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने एक तरफ झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार के कामकाज की सराहना की है तो वहीं बिहार की पंचायतों में होल्डिंग टैक्स लगाए जाने की जमकर आलोचना की है.

बिहार में धन की कमी के कारण सभी प्रोजेक्ट ठपः कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव

ईटीवी भारत से बात करते हुए शकील अहमद खान ने बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में आर्थिक कमी की वजह से सभी प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं. चुनाव के लिए रखा गया पैसा दूसरी जगह खर्च कर दिया गया. अब हालात यह है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वह पैसे के अभाव के कारण नहीं चल पा रहे हैं और कोई भी काम नहीं हो रहा है. ऐसे में बुधवार को कैबिनेट ने अब ग्रामीण क्षेत्र में भी होल्डिंग टैक्स लगाने का निर्णय लिया है जो कहीं से भी उचित नहीं है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता शकील अहमद खां (Etv Bharat)

सरकार लोगों से पैसे ऐंठना चाहती हैः शकील अहमद खान

जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी-मोटी दुकान, स्कूल या कारोबार करते थे उनसे भी जबरन पैसा वसूला जाएगा. सरकार किसी भी तरह से लोगों से पैसा उगाही करना चाहती है जो बेहद ही दुखद है और इसका विरोध जमकर बिहार में किया जाएगा.

झारखंड में मेडिकल सीट बढ़ना खुशी की बातः शकील अहमद

कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि झारखंड में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं जो काफी खुशी की बात है. लगातार सरकार के द्वारा केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा था और इस वजह से आखिरकार मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ी है.

झारखंड सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में ऐतिहासिक काम हुआ है और कांग्रेस के सहयोग से यहां चल रही सरकार जनता के हितों में लगातार एक से बढ़कर एक काम कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से की मुलाकात

गौरतलब है कि झारखंड दौरे पर आए शकील अहमद खान ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से उनके सरकारी आवास पर गुरुवार को मुलाकात की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बातचीत हुई. शकील अहमद खां ने इरफान अंसारी को बिहार दौरे पर आने के लिए भी आमंत्रित किया है.

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