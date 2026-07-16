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झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने की बिहार सरकार की आलोचना, कहा- पैसे उगाही की है मनसा

रांचीः झारखंड दौरे पर आए बिहार के जाने-माने कांग्रेस नेता और भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने एक तरफ झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार के कामकाज की सराहना की है तो वहीं बिहार की पंचायतों में होल्डिंग टैक्स लगाए जाने की जमकर आलोचना की है.

बिहार में धन की कमी के कारण सभी प्रोजेक्ट ठपः कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव

ईटीवी भारत से बात करते हुए शकील अहमद खान ने बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में आर्थिक कमी की वजह से सभी प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं. चुनाव के लिए रखा गया पैसा दूसरी जगह खर्च कर दिया गया. अब हालात यह है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वह पैसे के अभाव के कारण नहीं चल पा रहे हैं और कोई भी काम नहीं हो रहा है. ऐसे में बुधवार को कैबिनेट ने अब ग्रामीण क्षेत्र में भी होल्डिंग टैक्स लगाने का निर्णय लिया है जो कहीं से भी उचित नहीं है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता शकील अहमद खां (Etv Bharat)

सरकार लोगों से पैसे ऐंठना चाहती हैः शकील अहमद खान

जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी-मोटी दुकान, स्कूल या कारोबार करते थे उनसे भी जबरन पैसा वसूला जाएगा. सरकार किसी भी तरह से लोगों से पैसा उगाही करना चाहती है जो बेहद ही दुखद है और इसका विरोध जमकर बिहार में किया जाएगा.

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