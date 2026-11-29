परिसीमन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर- लोकसभा में 540 की सुनी नहीं जाती, क्या 815 ताली बजायेंगे?
जमशेदपुर पहुंचे तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर ने संसद में परिसीमन पर अपनी राय रखी.
Published : November 29, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 1:42 PM IST
जमशेदपुर: जिले के दौरे पर आए तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान संसद में परिसीमन को लेकर विशेष सत्र पर अपने प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा में लगभग 815 सांसद होने से देश को क्या लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है.
सदन में कई सदस्य केवल ताली बजाने तक सीमित: डॉ. शशि थरूर
अभी करीब 540 सांसदों के साथ ही कामकाज में कठिनाई होती है और सांसदों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने या शून्यकाल में बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इतने बड़े सदन में कई सदस्य केवल ताली बजाने तक सीमित रह सकते हैं.
भारत के लंबे भविष्य पर विचार करने की जरुरत: कांग्रेस सांसद
उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य सरकार को जवाबदेह ठहराना और उससे प्रश्न पूछना है. उनके मुताबिक, इस विस्तार के पीछे मंशा हर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को इस तरह बदलने की है, जिससे संबंधित पार्टी को चुनावों में फायदा मिल सकेगा. शशि थरूर ने कहा कि केवल अगले चुनाव या 25 साल की अवधि को ध्यान में रखने के बजाय भारत के लंबे भविष्य पर विचार करने की जरुरत है.
ज्यादा टैक्स देने वाले राज्य चिंतित
उनका कहना है कि यदि भविष्य में जनसंख्या के आधार पर फिर से सीमाएं बदली गई तो, जो राज्य ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, वे अपनी सीटें कम होने की आशंका से चिंतित हो सकते हैं. वहीं संसद में लाए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि चर्चा के बाद मतदान होगा और भले ही बीजेपी के पास संख्या बल हो या एनसीपी जैसी कुछ पार्टियों ने अपना रुख बदलकर समर्थन दिया हो, लेकिन वोटों या संख्या का होना किसी कदम के सही होने का प्रमाण नहीं है.
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