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परिसीमन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर- लोकसभा में 540 की सुनी नहीं जाती, क्या 815 ताली बजायेंगे?

कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: जिले के दौरे पर आए तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान संसद में परिसीमन को लेकर विशेष सत्र पर अपने प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा में लगभग 815 सांसद होने से देश को क्या लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है.

सदन में कई सदस्य केवल ताली बजाने तक सीमित: डॉ. शशि थरूर