विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अहम बैठक, भारत-US ट्रेड डील समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा

लोकसभा की विदेश मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की अध्यक्षता में आयोजित हुई

Standing committee of external affairs meeting script
शशि थरूर, कांग्रेस सांसद (ANI)
Published : February 11, 2026 at 2:13 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अहम बैठक हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (US-India Trade Deal), यूरोपीय संघ के साथ संभावित ट्रेड एग्रीमेंट सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर गहन सवाल उठाए. विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन सभी सवालों के विस्तृत जवाब दिए. सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों द्वारा दिए गए अधिकांश स्पष्टीकरणों से समिति के सदस्य संतुष्ट नजर आए.

बैठक में अमेरिका के साथ 500 बिलियन डॉलर के आयात लक्ष्य पर भी चर्चा हुई. बैठक में भारत से अमेरिका में होने वाले निर्यात को बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में भारत से अमेरिका में लगभग 42 बिलियन डॉलर का वार्षिक निर्यात हो रहा है. इस आंकड़े को दोगुना करना असंभव नहीं है. उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने में निम्नलिखित क्षेत्रों से महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है.

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसकी दिशा में सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं.

अंतरिम समझौते पर हो रहा मसौदा तैयारसूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) को अगले महीने के मध्य तक अंतिम रूप देने की उम्मीद है. इस समझौते के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रावधान और क्षेत्र सामने आ जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूती मिलेगी.

संसद की विदेश मंत्रालय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में बांग्लादेश पर भी चर्चा की गई. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ संबंधों पर भी विचार-विमर्श हुआ. सरकार ने समिति को आश्वस्त किया कि बांग्लादेश के साथ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और हित धारकों के साथ निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखा जा रहा है.

समिति की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी विदेश नीति और व्यापार कूटनीति को लेकर नई रणनीति तैयार कर रहा है. शशि थरूर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को संसदीय निगरानी और सरकार की नीतियों के बीच सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हाल में हुई राजनीतिक और अंतराष्ट्रीय समझौतों पर हुई चर्चा के दौरान सरकार की ये भी कोशिश रही कि वो इन घटनाओं पर सदस्यों के भ्रम को भी दूर कर इन विषयों पर एक संतुलन बनाने का प्रयास करें.

संपादक की पसंद

