कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली, खुद को भी खत्म किया, दो महीने पहले हुई थी शादी

अहमदाबाद में एनआरआई टावर में गोली चलने से हड़ंकप मच गया. जिसमें नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई.

Congress MP nephew shot his wife, ended his life by shooting himself inside Ahmedabad apartment
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली, खुद को भी खत्म किया, दो महीने पहले हुई थी शादी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
अहमदाबाद (गुजरात): शहर के जजस बंगलो रोड पर एनआरआई टावर में पति-पत्नी के बीच चल रहे झगड़े का दुखद अंत हुआ. यशराज सिंह नाम के एक युवक ने लाइसेंस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. बाद में उनसे भी अपनी जान दे दी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों की शादी दो महीने पहले हुई थी. वस्त्रपुर पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.

मृतक यशराज सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे हैं. नवविवाहित जोड़े की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

बताया गया है कि एनआरआई टावर में रहने वाले यशराज सिंह गोहिल का अपनी पत्नी राजेश्वरीबा गोहिल से झगड़ा हो गया था. जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. हालांकि, पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया. जब 108 एम्बुलेंस का स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायल पत्नी को घर से बाहर ले जा रहे थे, तभी युवराज सिंह ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी.

Congress MP nephew shot his wife
यशराज सिंह गोहिल (ETV Bharat)

बताया गया है कि यह घटना बुधवार रात करीब 10.30 बजे हुई. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि मृतक यशराज सिंह, गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल का भतीजा था. उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी राजेश्वरी को NRI टावर में अपने घर पर रिवॉल्वर से गोली मार दी. दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, यशराज की मां गोली की आवाज सुनकर उनके बेडरूम में गई, उसने बताया कि यह एक हादसा था और उन्होंने इमरजेंसी सर्विस 108 को सूचित किया. बाद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पड़ोसियों ने बताया कि देर रात गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे बिल्डिंग में दहशत फैल गई.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उपायुक्त पुलिस समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीमों ने मौके पर जांच की.

पुलिस अधिकारियों ने कहा, "मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और फोरेंसिक सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है.

मैरीटाइम बोर्ड में ऑफिसर थे यशराज सिंह
जानकारी के मुताबिक, 21 जनवरी की आधी रात को मृतक पति-पत्नी एक फैमिली फंक्शन में डिनर करने गए थे. घटना के समय मृतक यशराज सिंह की मां भी उनके घर पर मौजूद थीं. मृतक यशराज सिंह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास टू ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे.

