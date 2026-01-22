ETV Bharat / bharat

कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली, खुद को भी खत्म किया, दो महीने पहले हुई थी शादी

अहमदाबाद (गुजरात): शहर के जजस बंगलो रोड पर एनआरआई टावर में पति-पत्नी के बीच चल रहे झगड़े का दुखद अंत हुआ. यशराज सिंह नाम के एक युवक ने लाइसेंस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. बाद में उनसे भी अपनी जान दे दी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों की शादी दो महीने पहले हुई थी. वस्त्रपुर पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. मृतक यशराज सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे हैं. नवविवाहित जोड़े की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया गया है कि एनआरआई टावर में रहने वाले यशराज सिंह गोहिल का अपनी पत्नी राजेश्वरीबा गोहिल से झगड़ा हो गया था. जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. हालांकि, पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया. जब 108 एम्बुलेंस का स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायल पत्नी को घर से बाहर ले जा रहे थे, तभी युवराज सिंह ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी. यशराज सिंह गोहिल (ETV Bharat) बताया गया है कि यह घटना बुधवार रात करीब 10.30 बजे हुई. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि मृतक यशराज सिंह, गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल का भतीजा था. उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी राजेश्वरी को NRI टावर में अपने घर पर रिवॉल्वर से गोली मार दी. दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी.