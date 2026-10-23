जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, पुलिस ने हिरासत में लिया
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया है.
Published : October 23, 2026 at 10:13 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन की मांग को लेकर कई छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं. जिसको देखते हुए आज शुक्रवार देर शाम कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे थे, तभी दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें अपने साथ थाने लेकर चली गई.
छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “छात्रों की मांगें जायज हैं. छात्र संघ को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये छात्र देश का भविष्य हैं. देश के भविष्य को कुचलने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं?”
Delhi: Congress MP Imran Masood, who arrived at Jamia Millia Islamia University to join the students’ protest, says, “The students’ demands are justified. Why is the student union not being reinstated? These students are the future of the country. Why are attempts being made to crush the future of the country?”— IANS (@ians_india) October 23, 2026
वही हम आपको बता दें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जामिया प्रशासन ने छात्रों से मुलाकात कर उनके हाल-चाल को जाना था. वहीं सात सदस्य टीम भी बनाई गई थी. जो प्रदर्शन कर रहे 7 छात्रों को बात करने के लिए बुलाया था हालांकि कुछ बातों को लेकर सहमति नहीं हुई. जिसके कारण छात्र लगातार अभी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए.
दीवार पर लगे विवादित नारे
वही आज दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर कश्मीर की आजादी को लेकर ‘फ्री कश्मीर’ के विवादित नारे लिखे गए हैं. इसके अलावा दीवारों पर ‘फ्री शरजील इमाम’ भी लिखा गया है. वही डेथ आरएसएस और डेथ एबीवीपी के भी स्लोगन दीवारों पर लिखे गए. यूनिवर्सिटी परिसर में ये नारे किसने लिखे और कब लिखे गए, इसे लेकर फिलहाल अधिक जानकारी सामने नहीं आई है.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जामिया इकाई ने FIR दर्ज करने की मांग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच ‘Free Kashmir’ और ‘Death to ABVP’ जैसे नारे लगाए जाने तथा देशविरोधी लेखन की घटनाओं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जामिया इकाई ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. ABVP जामिया इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की मांग की है.
बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है. छात्र 2006 से बंद पड़े जामिया मिल्लिया में छात्र यूनियन को बहाल करने और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
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