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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, पुलिस ने हिरासत में लिया

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ( ians )

नई दिल्ली: दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन की मांग को लेकर कई छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं. जिसको देखते हुए आज शुक्रवार देर शाम कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे थे, तभी दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें अपने साथ थाने लेकर चली गई.

छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “छात्रों की मांगें जायज हैं. छात्र संघ को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये छात्र देश का भविष्य हैं. देश के भविष्य को कुचलने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं?”