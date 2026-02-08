पाक एजेंट तौकीर शेख 13 बार भारत आया, कांग्रेस MP गौरव गोगोई की पत्नी से करीबी संबंध: हिमंत सरमा
सीएम ने कहा कि भारत विरोधी साजिश के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी केस को केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर करेगी.
Published : February 8, 2026 at 1:27 PM IST
गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ कई आरोप लगाए. उन्होंने सांसद और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के साथ करीबी रिश्ते होने का आरोप लगाया.
सरमा ने कहा कि पाकिस्तानी कंपनी ने गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत तबादला कर दिया; वेतन का भुगतान अली तौकीर शेख ने किया. इतना ही नहीं गौरव की पत्नी एलिजाबेथ भारत से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्र करती थीं और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थीं.
#WATCH | Dispur: Speaking on Pakistani national Ali Tauqeer Sheikh with alleged links to Congress MP Gaurav Gogoi's wife Elizabeth Gogoi, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " ...he used to tag elizabeth colburn gogoi on tweets...when the investigation began, he suddenly deleted… pic.twitter.com/qQljnLjHhN— ANI (@ANI) February 8, 2026
भारतीय कंपनी में काम करते हुए गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने छह बार इस्लामाबाद की यात्रा की; एक अन्य गैर सरकारी संगठन में शामिल होने के बाद उन्होंने तीन बार पाकिस्तान की यात्रा की. सीएम सरमा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव की पत्नी अपनी पाकिस्तान यात्रा को गोपनीय रखने के लिए अटारी सीमा से होकर ही जाती थीं, वह कभी विमान से नहीं जाती थीं.
साथ ही कांग्रेस नेता गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में गोपनीय रूप से पाकिस्तान की यात्रा की थी; उस समय वह असम के मुख्यमंत्री के आवास पर ठहरे हुए थे.
#WATCH | Dispur: Speaking on Pakistani national Ali Tauqeer Sheikh with alleged links to Congress MP Gaurav Gogoi's wife Elizabeth Gogoi, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " he (ali tauqeer sheikh) was never an environmentalist, he was holding fort for pakistan on indus water… pic.twitter.com/5sTzSQCAuJ— ANI (@ANI) February 8, 2026
सरमा ने दावा किया कि पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत का दौरा किया; जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत विरोधी माहौल बनाना था. उन्होंने कहा कि गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के बारे में आईबी के सूत्रों से जानकारी जुटाई.
#WATCH | Dispur: Speaking on Pakistani national Ali Tauqeer Sheikh with alleged links to Congress MP Gaurav Gogoi's wife Elizabeth Gogoi, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " interesting thing is, during the congress period, era of upa, ali tauqeer sheikh was allowed to visit… pic.twitter.com/C8hqS5LvEu— ANI (@ANI) February 8, 2026
इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते का जिक्र नहीं किया. साथ ही गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को भुगतान करने के लिए एफसीआरए नियमों का उल्लंघन किया गया.
मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि जब असम सरकार ने शेख से जुड़ी भारत विरोधी साजिश के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई, तो पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने किसी को बचाने की कोशिश में अपने सभी ट्वीट डिलीट कर दिए.
