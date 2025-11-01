ETV Bharat / bharat

कांग्रेस MP गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट : सीएम सरमा, कहा- साहस है तो मानहानि मुकदमा करें

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर अपने इस दावे को दोहराकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई एक शुद्ध पाकिस्तानी एजेंट हैं.

मुख्यमंत्री ने गोगोई को खुली चुनौती दी कि यदि उनमें साहस है तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें. शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि उनके पास अपने बयान के समर्थन में ठोस सबूत हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर उनमें हिम्मत है, तो वे मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें. मेरे पास सभी जरूरी सबूत हैं. एक बार जब मैं उन्हें पेश कर दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा कि वे 100 फीसदी पाकिस्तानी एजेंट हैं."

उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनावों के कारण उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और कहा, "अगर मैं अभी कदम उठाऊंगा, तो लोग कहेंगे कि मैंने राजनीतिक कारणों से ऐसा किया. वरना, मेरे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर वह खुलेआम नहीं घूम रहे होते."

ज़ुबिन गर्ग को न्याय मिलने के बाद सब कुछ उजागर होगा

सरमा ने कहा कि दिवंगत गायक ज़ुबिन गर्ग के मामले की चल रही जांच पूरी होने तक उन्होंने जानबूझकर गोगोई के कथित संबंधों पर चुप्पी साध रखी है. उन्होंने कहा, "ज़ुबिन को न्याय मिलते ही मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगा."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग ज़ुबिन गर्ग मामले से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "अगर मैं अभी इस बारे में बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए, ज़ुबिन को न्याय दिलाने के बाद, मैं इस मामले पर कार्रवाई करूंगा."

कांग्रेस ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्यों गाया?

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरमा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने कथित तौर पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्यों गाया, उन्होंने इसे उनकी बांग्लादेश समर्थक मानसिकता का प्रतिबिंब बताया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और असम की एक “कुछ मियां पार्टी” “राज्य को बांग्लादेश से जोड़ना चाहती है”, और चेतावनी दी कि इससे असमिया पहचान नष्ट हो सकती है.

उन्होंने चेतावनी दी, "मियां लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो असम को बर्बाद कर सकते हैं. अगर असम के लोग जल्द ही नहीं जागे, तो असम हमारे जीवनकाल में ही खत्म हो जाएगा."