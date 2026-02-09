ETV Bharat / bharat

गौरव गोगोई का हिमंत पर पलटवार, पाक लिंक पर बोले- 'कोई सबूत नहीं, सिर्फ शोर'

पाकिस्तान स्थित बैंक खाते के आरोपों पर गोगोई ने कहा कि उनकी पत्नी का स्थानीय बैंक खाता सिर्फ पाकिस्तान में नौकरी के दौरान था, जिसे भारत लौटने से पहले बंद कर दिया गया था. उन्होंने कहा, "ट्रांज़िशन अवधि के दौरान सिर्फ एक महीने की सैलरी क्रेडिट हुई थी. अब उनका पाकिस्तान में कोई बैंक खाता नहीं है."

गोगोई ने कहा, "क्या मुझसे उम्मीद थी कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा? मैं यह देखने गया था कि वह कैसे रह रही हैं, पाकिस्तान जैसे देश में वह अपनी जिंदगी कैसे मैनेज कर रही हैं." उन्होंने यह भी कहा कि सभी जरूरी अनुमति लेने के बाद वे तक्षशिला गए थे.

उन्होंने कहा, “2014 में, केंद्र सरकार को मेरी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी थी. सांसद बनने के बाद, मैंने अपना रेगुलर पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट ले लिया. हर दौरे को सही सुरक्षा चैनलों से मंज़ूरी दी गई.” उन्होंने साफ किया कि उनकी पत्नी ने एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत लगभग एक साल तक पाकिस्तान में काम किया था, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी चलता था. “हमारी शादी के बाद, वह काम के लिए पाकिस्तान चली गईं."

गोगोई ने दोहराया कि 2013-14 में उनका पाकिस्तान दौरा पूरी तरह से कानूनी था और केंद्र सरकार की पूरी जानकारी में किया गया था.

सरमा के इस दावे को गलत बताते हुए कि सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की वजह से रिपोर्ट में देरी हुई, गोगोई ने इसे “सरासर झूठ” बताया और बताया कि एसआईटी रिपोर्ट 10 सितंबर को जारी होने वाली थी, जबकि गर्ग की मौत 19 सितंबर को हो गई. उन्होंने पूछा, “अगर यह सच में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, तो रिपोर्ट को छह महीने तक क्यों रोक कर रखा गया?”

उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट को छह महीने तक दबाए रखा, क्योंकि इसमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. गोगोई ने कहा, “मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहते थे कि रिपोर्ट जारी हो. उनके पास छह महीने से रिपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाना चुना क्योंकि एक भी आरोप साबित नहीं हो सका.”

गुवाहाटी: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के द्वारा लगाए गए आरोप पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पाकिस्तान लिंक के आरोपों को राजनीति से प्रेरित, बेबुनियाद और चुनाव से पहले सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने वाला बताया.

गोगोई ने एसआईटी के काम पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उन्हें कभी पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया. एसआईटी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं अपने 10 दिन के दौरे के दौरान कहां गया था. लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने सारी बातें बताईं. अगर यह इतना सीरियस मामला था, तो एसआईटी ने मुझसे पूछताछ क्यों नहीं किया?”

उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि उनकी पत्नी ने खुफिया ब्यूरो से गोपनीय इनपुट शेयर किए थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी जानकारी दी, वह पब्लिक में मौजूद मीडिया रिपोर्ट पर आधारित थी. उन्होंने कहा, "कोई क्लासिफाइड या खुफिया जानकारी शेयर नहीं की गई थी - सिर्फ भारतीय अखबारों में पहले से छपी जानकारी ही शेयर की गई थी."

गोगोई ने मुख्यमंत्री पर अपने नाबालिग बच्चों का व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक करके नैतिक और संवैधानिक सीमाएं पार करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "वह इतना नीचे गिर गए कि मेरे पांच और नौ साल के बच्चों की जानकारी मीडिया के साथ शेयर कर दी गई. यह मंज़ूर नहीं है. मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देता हूं- मुझे वैसा ही जवाब देने के लिए मजबूर न करें."

गोगोई ने आगे मांग की कि पुलिस मुख्यमंत्री द्वारा एक विशेष समुदाय को बार-बार निशाना बनाए जाने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री प्रसारित किए जाने का स्वत: संज्ञान ले. गोगोई ने दावा किया कि यह विवाद कांग्रेस के “12,000 बीघा” से जुड़े कथित जमीन के मामलों को सामने लाने से शुरू हुआ, और कहा कि सत्ताधारी पार्टी अपनी बढ़ती ताकत से घबरा गई है. उन्होंने कहा, “कल की ढाई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की निराशा का सबूत थी. यह एक सुपर फ्लॉप शो था, एक पॉलिटिकल बूमरैंग.”

उन्होंने सरमा की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए, मुख्यमंत्री की बांग्लादेश यात्राओं और वहां धार्मिक हस्तियों के साथ बातचीत की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि क्या बातचीत हुई थी.

व्यक्तिगत हमलों से बेपरवाह होने का ऐलान करते हुए गोगोई ने कहा, “आप मुझ पर जितना चाहें हमला करें, मैं सह सकता हूं. लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं या भारतीय नागरिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.” उन्होंने कहा कि वे संभावित कानूनी कार्रवाई पर पार्टी हाईकमान से सलाह लेंगे.

गोगोई ने कहा, "यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि असम के लोगों को जवाब देने और जानबूझकर बनाए गए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है." उन्होंने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट ने आरोपों के खोखलेपन को सामने ला दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा, “उन्होंने संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का नैतिक अधिकार खो दिया है,” और फिर से कहा कि कांग्रेस “असम के लोगों के हितों के लिए निडर होकर” लड़ती रहेगी.

