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सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ ने किया सुसाइड, रोहतक में कमरे में मिला शव

Deepender Hooda PSO suicide ( ETV Bharat )

रोहतक: मोखरा गांव में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ (Personal Security Officer) ने सुसाइड कर लिया. सुसाइड की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. अपनी सर्विस रिवाल्वर से ASI प्रदीप दहिया ने आत्महत्या की. घर में छत पर बने कमरे में प्रदीप का शव मिला. प्रदीप दहिया ड्यूटी के बाद घर लौटे थे. इसके बाद वो घर में छत पर बने कमरे में गए और सुसाइड कर लिया. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची.

चेन से बंधी रिवॉल्वर बेड पर मिली: परिजनों ने बताया कि ड्यूटी से लौटने के बाद प्रदीप दहिया रोजाना की तरह छत पर बने कमरे में चले गए. अचानक उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी. गोली की आवाज सुनकर परिजन तुरंत रोहतक के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है. डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है.