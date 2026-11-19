सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ ने किया सुसाइड, रोहतक में कमरे में मिला शव
Congress MP Deepender Hooda PSO suicide: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ ने सुसाइड कर लिया. कमरे में ASI प्रदीप दहिया का शव मिला.
Published : November 19, 2026 at 9:29 AM IST
रोहतक: मोखरा गांव में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ (Personal Security Officer) ने सुसाइड कर लिया. सुसाइड की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. अपनी सर्विस रिवाल्वर से ASI प्रदीप दहिया ने आत्महत्या की. घर में छत पर बने कमरे में प्रदीप का शव मिला. प्रदीप दहिया ड्यूटी के बाद घर लौटे थे. इसके बाद वो घर में छत पर बने कमरे में गए और सुसाइड कर लिया. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची.
चेन से बंधी रिवॉल्वर बेड पर मिली: परिजनों ने बताया कि ड्यूटी से लौटने के बाद प्रदीप दहिया रोजाना की तरह छत पर बने कमरे में चले गए. अचानक उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी. गोली की आवाज सुनकर परिजन तुरंत रोहतक के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है. डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है.
आज ही होगा शव का पोस्टमार्टम: रोहतक के बहुअकबरपुर थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मोखरा गांव में ASI की आत्महत्या की सूचना मिली थी. जिसपर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस भेजा. आज ही शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा.
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