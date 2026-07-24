CJP प्रदर्शन को समर्थन देने महाराष्ट्र से पहुंचे कांग्रेस सांसद व सामाजिक कार्यकर्ता, कहा- सरकार को मांगे माननी चाहिए
इस दौरान उन्होंने कहा कि तानाशाही के खिलाफ आंदोलन से विरोध करके भी देश चलेगा. कॉकरोच जनता पार्टी की मांग जायज हैं.
Published : July 24, 2026 at 10:30 PM IST
नई दिल्ली: जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन को प्रतिदिन अलग-अलग पार्टियों के नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अपना समर्थन दे रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद छत्रपति शाहू अपना समर्थन देने पहुंचे. इस दौरान छत्रपति शाहू ने कहा कि छात्रों का धरना प्रदर्शन जायज है. पेपर लीक के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, इसपर सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए.
उन्होंने कहा, जायज मांगों को लेकर ही हम इनका समर्थन करने आए हैं. जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज करके मारपीट की छात्रों के साथ यह सरासर गलत है. हम इसका विरोध करते हैं. वहीं महाराष्ट्र की सामाजिक संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग भी अपना समर्थन देने पहुंचे. संस्था के कार्यकर्ता संजय ने कहा कि बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनकी मांगें जायज हैं. इसलिए उनका समर्थन सभी को करना चाहिए. पेपर लीक बच्चों के लिए बड़ी समस्या है. बच्चों के भविष्य के लिए पेपर लीक पर रोक लगाना बहुत जरूरी है. इसलिए बच्चों को समर्थन देने आए हैं.
कांग्रेस नेता ने किया धरने को संबोधित: वहीं, धरने को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी मंच पर पहुंचकर धरने को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आपको देखकर मुझे जेपी आंदोलन के समय की यादें ताजा हो गई. जेपी के छात्र आंदोलन में पुलिस की लाठी खाते हुए आगे बढ़ते हुए, फिर ढाई साल जेल में रहते हुए मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और फिर देश का गृहमंत्री भी बना.
उन्होंने कहा मैं आज आपके जज्बे को सलाम करने आया हूं. आपका हौसला बढ़ाने आया हूं. आप लोग इसी तरह डटे रहना. आपने साबित कर दिया जो लोग यह समझते थे कि देश जुमले से चलेगा उनको आपने यह बता दिया है कि देश जुमलों से नहीं चलेगा, बल्कि यह तानाशाही के खिलाफ आंदोलन से विरोध करके भी चलेगा. जो लोग आपको छलना चाहते थे उनको आपने बता दिया है कि आप उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं. आप अपनी मांगों पर डटे रहिए आपकी मांगें जायज हैं. सरकार को आपकी मांगें माननी होगी.
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