ETV Bharat / bharat

पंजाब विधानसभा सत्र के अंतिम दिन हाई वोल्टेज हंगामा: कांग्रेस विधायकों का सदन में प्रवेश से रोकने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को भारी हंगामा और शोरगुल देखने को मिला. विधानसभा परिसर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई. सत्र के दौरान, कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे, जबकि बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू शराब की एक बोतल लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे.

इससे माहौल और भी गरमा गया. बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू शराब की बोतल लेकर सदन पहुंचे. बोतल के साथ एक घंटी भी बंधी हुई थी. बिट्टू ने कहा कि वह यह बोतल मुख्यमंत्री भगवंत मान को देने के लिए लाए हैं. गौरतलब है कि विधानसभा परिसर में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच, उनके इस कदम ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन में प्रवेश से रोके जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हंगामे के बीच इस दौरान सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों को सदन में प्रवेश करने से रोका गया. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा, "क्या आप सदन को इसी तरह चलाना चाहते हैं?" विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि कार्रवाई का सामना कर रहे सदस्यों को छोड़कर किसी को भी सदन में प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए. उनका इशारा कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ओर था, जिन्हें कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित किया गया था. विधानसभा अध्यक्ष के जवाब से असंतुष्ट बाजवा सदन से बाहर चले गए. इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सदन में प्रवेश के दौरान विपक्षी विधायकों ने उन्हें धक्का दिया. उन्होंने आरोप लगाया, "सदन के बाहर गुंडागर्दी का माहौल है." इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष संधवां ने धालीवाल से लिखित शिकायत देने को कहा और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया. सदन में आज दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने आप के चुनाव चिह्न झाड़ू को भी जलाया. विधानसभा के बाहर कांग्रेस और सत्तारूढ़ आप के कुछ सदस्यों के बीच तीखी बहस भी हुई. बाजवा ने पत्रकारों से कहा कि झाड़ू जलाकर कांग्रेस सदस्य झोटा के परिवार के प्रति एकजुटता जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि झोटा के परिवार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है और कांग्रेस इस मांग का समर्थन करती है. पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए बाजवा ने कहा कि लोग जनविरोधी सरकार के खिलाफ अपना फतवा देंगे. आप विधायक कुलदीप धालीवाल ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सदस्यों को निशाना बनाते हुए कहा कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने देते. उन्होंने सिख विरोधी दंगों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्षी दल की आलोचना की.