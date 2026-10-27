पंजाब विधानसभा सत्र के अंतिम दिन हाई वोल्टेज हंगामा: कांग्रेस विधायकों का सदन में प्रवेश से रोकने का आरोप
पंजाब विधानसभा के आखिरी दिन सुखपाल सिंह खैरा को प्रवेश से रोकने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. जबकि रवनीत बिट्टू शराब की बोतल लेकर पहुंचे.
Published : October 27, 2026 at 5:43 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को भारी हंगामा और शोरगुल देखने को मिला. विधानसभा परिसर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई. सत्र के दौरान, कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे, जबकि बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू शराब की एक बोतल लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे.
इससे माहौल और भी गरमा गया. बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू शराब की बोतल लेकर सदन पहुंचे. बोतल के साथ एक घंटी भी बंधी हुई थी. बिट्टू ने कहा कि वह यह बोतल मुख्यमंत्री भगवंत मान को देने के लिए लाए हैं. गौरतलब है कि विधानसभा परिसर में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच, उनके इस कदम ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.
वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन में प्रवेश से रोके जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हंगामे के बीच इस दौरान सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों को सदन में प्रवेश करने से रोका गया.
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा, "क्या आप सदन को इसी तरह चलाना चाहते हैं?" विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि कार्रवाई का सामना कर रहे सदस्यों को छोड़कर किसी को भी सदन में प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए. उनका इशारा कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ओर था, जिन्हें कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित किया गया था.
विधानसभा अध्यक्ष के जवाब से असंतुष्ट बाजवा सदन से बाहर चले गए. इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सदन में प्रवेश के दौरान विपक्षी विधायकों ने उन्हें धक्का दिया.
उन्होंने आरोप लगाया, "सदन के बाहर गुंडागर्दी का माहौल है." इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष संधवां ने धालीवाल से लिखित शिकायत देने को कहा और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया. सदन में आज दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने आप के चुनाव चिह्न झाड़ू को भी जलाया.
विधानसभा के बाहर कांग्रेस और सत्तारूढ़ आप के कुछ सदस्यों के बीच तीखी बहस भी हुई. बाजवा ने पत्रकारों से कहा कि झाड़ू जलाकर कांग्रेस सदस्य झोटा के परिवार के प्रति एकजुटता जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि झोटा के परिवार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है और कांग्रेस इस मांग का समर्थन करती है.
पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए बाजवा ने कहा कि लोग जनविरोधी सरकार के खिलाफ अपना फतवा देंगे. आप विधायक कुलदीप धालीवाल ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सदस्यों को निशाना बनाते हुए कहा कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने देते. उन्होंने सिख विरोधी दंगों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्षी दल की आलोचना की.
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान धालीवाल ने कांग्रेस सदस्यों से कहा कि वे उनके पार्टी के विधायकों के साथ धक्का-मुक्की करने के बजाय परिसर से बाहर जाकर मीडिया को संबोधित करें. बाद में बाजवा ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान और उनकी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस सदस्य सदन में मौजूद रहें और चर्चाओं में भाग लें. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने भी सत्तारूढ़ दल की आलोचना की. उन्होंने भूमि एकत्रीकरण नीति की एक प्रति फाड़ते हुए कहा कि यह किसान विरोधी है.
कांग्रेस सदस्यों ने खैरा को सदन से निलंबित करने संबंधी आदेश की प्रति भी फाड़ दी. बाजवा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आप पंजाब ने जिस ‘झाड़ू’ को कभी उम्मीद के प्रतीक के रूप में पेश किया था, वह पंजाब में अराजकता का प्रतीक बन गया है.’’
उन्होंने कहा, "परमिंदर झोटा की हत्या और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति लोगों की जान की रक्षा करने में भगवंत मान सरकार की विफलता को उजागर करती है." पंजाब के मानसा जिले में नशे के विरुद्ध मुखरता से आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परमिंदर झोटा की इसी माह अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी जिसका राज्य के विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया.
बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू शराब की बोतल लेकर सदन पहुंचे
रवनीत बिट्टू ने आरोप लगाया कि इसी बोतल की वजह से मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रुकना पड़ा और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा. बिट्टू ने आगे कहा, "मैं किसी तरह वहां से यह बोतल वापस ले आया हूं." रवनीत सिंह बिट्टू के इस प्रदर्शन के जवाब में, आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने राजनीतिक रूप से बिट्टू को घेरते हुए पंजाब के इतिहास के दर्दनाक पन्नों का जिक्र किया. बिट्टू के आरोपों को खारिज करते हुए ग्यासपुरा ने कहा कि विधानसभा जैसी पवित्र जगह पर शराब की बोतल लाना, बिट्टू के राजनीतिक पतन को दर्शाता है.
बिट्टू की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "रवनीत बिट्टू आज विधानसभा में शराब की बोतल लेकर आए हैं, ताकि उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल सके. लेकिन शराब को लेकर राजनीति करने से पहले, उन्हें पंजाब के इतिहास के उस 'काले दौर' से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए."
उन्होंने कहा, "पंजाबियों ने इतिहास के जख्मों को नहीं भुलाया है." 1984 से 1992 के बीच पंजाब में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए, ग्यासपुरा ने बिट्टू से 36,000 लोगों की मौत का हिसाब मांगा जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाता है. उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा, "बिट्टू के दादा के कार्यकाल के दौरान ही पंजाब के युवाओं को सबसे भयानक कत्लेआम का सामना करना पड़ा था."
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