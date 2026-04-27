कांग्रेस नेता का विवादास्पद बयान, ट्रंप पर हमले को सही ठहराया, बोले, 'भारत में भी ऐसा ही माहौल'
कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार का ट्रंप और मोदी पर विवादास्पद बयान. गोलीबारी को जायज बताया.
Published : April 27, 2026 at 11:13 AM IST
नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यक्रम में रविवार को की गई गोलीबारी पर कांग्रेस नेता का एक विवादास्पद बयान आया है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ट्रंप पर हुए हमले को सही ठहराया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से यह बयान जारी किया था कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी. पीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ट्रंप सुरक्षित हैं.
भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को जायज ठहराने के समान है.इस घटना को सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जनता के गुस्से से जोड़ते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि जब नेता जनहित के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भले ही भारत में खुलेआम विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर भी ऐसी ही भावना मौजूद है, जिस पर सत्तारूढ़ दल ने कड़ी आलोचना की.
Shocker from Congress Maharashtra Congress MLA Vijay Wadettiwar -— Shehzad Jai Hind (Chowkidar as per INC ecosystem) (@Shehzad_Ind) April 27, 2026
Prays and justifies for similar repeat of what happened in US
People of America were angry on Trump so he was fired upon. There are no protests here, so Indian Govt thinks everything is alright but the mood here… pic.twitter.com/F6FPTQSWrm
वडेट्टीवार ने रविवार को कहा, “जब ट्रंप सत्ता में थे, तो उन्होंने दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए हर देश में अशांति फैलाने की कोशिश की. उन्होंने हर देश को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम है. और उन्होंने अमेरिका को भी बर्बाद कर दिया. ईरान से उनका कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी उन्होंने हमला किया. ऐसा होना ही था. आज, ट्रंप ने अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे अमेरिका को तबाह कर दिया है. ठीक वैसे ही जैसे भारत में हो रहा है. ऐसा होना ही था. लोग सड़कों पर उतर आए और उनका विरोध किया.”
उन्होंने आगे कहा, “अमेरिका के लोग ट्रंप से नाराज थे, इसलिए उन पर हमला किया गया. यहां कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए भारतीय सरकार को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन यहां का माहौल भी कुछ ऐसा ही है.”
भाजपा ने कांग्रेस नेता के बयान को खतरनाक बताया है. पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा का समर्थन और औचित्य साबित करने का आरोप लगाया.उन्होंने कहा, “कभी कांग्रेस कहती है 'मोदी की कब्र खोदेगी', जान से मारने की धमकी देती है. खड़गे जी कहते हैं कि भाजपा आरएसएस के जहरीले सांप हैं - इन्हें खत्म कर देना चाहिए. मोदी जी की तुलना आतंकवादी से करते हैं. अब 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले एक आदतन अपराधी विजय वडेट्टीवार की यह चौंकाने वाली बात. यह नफरत के भाईजान हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं. यह एएनसी है - राष्ट्रविरोधी कांग्रेस.”
विजय वडेट्टीवार की 'अमेरिका जैसी नाराजगी' वाली टिप्पणी पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, "महाराष्ट्र के किसी नेता के इस बयान पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है. अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे या संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ कहते हैं, तो मैं टिप्पणी कर सकता हूं. कांग्रेस पार्टी को प्रतिक्रिया देने दीजिए."
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