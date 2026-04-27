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कांग्रेस नेता का विवादास्पद बयान, ट्रंप पर हमले को सही ठहराया, बोले, 'भारत में भी ऐसा ही माहौल'

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यक्रम में रविवार को की गई गोलीबारी पर कांग्रेस नेता का एक विवादास्पद बयान आया है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ट्रंप पर हुए हमले को सही ठहराया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से यह बयान जारी किया था कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी. पीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ट्रंप सुरक्षित हैं.

भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को जायज ठहराने के समान है.इस घटना को सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जनता के गुस्से से जोड़ते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि जब नेता जनहित के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भले ही भारत में खुलेआम विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर भी ऐसी ही भावना मौजूद है, जिस पर सत्तारूढ़ दल ने कड़ी आलोचना की.

वडेट्टीवार ने रविवार को कहा, “जब ट्रंप सत्ता में थे, तो उन्होंने दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए हर देश में अशांति फैलाने की कोशिश की. उन्होंने हर देश को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम है. और उन्होंने अमेरिका को भी बर्बाद कर दिया. ईरान से उनका कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी उन्होंने हमला किया. ऐसा होना ही था. आज, ट्रंप ने अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे अमेरिका को तबाह कर दिया है. ठीक वैसे ही जैसे भारत में हो रहा है. ऐसा होना ही था. लोग सड़कों पर उतर आए और उनका विरोध किया.”