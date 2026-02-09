ETV Bharat / bharat

पंजाब: कांग्रेस MLA ने मंत्री बिट्टू को गद्दार बताने वाले राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया

पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि मंत्री रवनीत बिट्टू ने अपने कार्यों से गद्दार का टैग हासिल किया.

पंजाब के कांग्रेस विधायक ने मंत्री बिट्टू को गद्दार बताने वाले राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 11:52 AM IST

कपूरथला: रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद और सीनियर नेता राहुल गांधी ने गद्दार कहा था, अब इस मुद्दे पर कड़वी राजनीति जारी है. वहीं, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को सरदारों से जोड़ने की कोशिश कर रही है.

इसी बीच, अब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने भी इस मुद्दे पर बिट्टू पर निशाना साधा है. सुखपाल खैरा ने कहा, 'राहुल गांधी ने सरदारों या सिख धर्म के बारे में कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने सिर्फ रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, जो बिल्कुल सही है क्योंकि रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर यह गद्दार का टैग हासिल किया है.'

एक ऐसा व्यक्ति जिसे कांग्रेस पार्टी ने तीन बार संसद सदस्य चुना हो, जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हो और जिसके परिवार के सदस्यों ने पंजाब की राजनीति में अहम पद संभाले हों, उसे ऐसे संवेदनशील मामलों में सोच-समझकर बयान देना चाहिए.

राहुल गांधी ने रविंदर बिट्टू के लिए जो 'गद्दार' शब्द इस्तेमाल किया, वह सही है और इससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची क्योंकि रवनीत बिट्टू ने अपने कामों से यह शब्द खुद कमाया है. कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने सीनियर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को मिली जमानत पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें ड्रग तस्कर बताकर कैंपेन किया था, लेकिन जो केस रजिस्टर हुआ, वह भ्रष्टाचार का निकला और वह भी कमजोर साबित हुआ.

जमानत मिलने के बाद बिक्रम मजीठिया ने यह भी माना कि सुखपाल खैरा पंजाब के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं और इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया. सुखपाल खैरा ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है. राज्य में अलग-अलग जगहों पर हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए जिसमें जालंधर में लकी ओबेरॉय की हत्या भी शामिल है, खैरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस को अपनी राजनीतिक सेवा में लगा रखा है, जबकि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है.

