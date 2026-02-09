ETV Bharat / bharat

पंजाब: कांग्रेस MLA ने मंत्री बिट्टू को गद्दार बताने वाले राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया

पंजाब के कांग्रेस विधायक ने मंत्री बिट्टू को गद्दार बताने वाले राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया ( ETV Bharat )