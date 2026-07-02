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कांग्रेस विधायक साजिद पठान को गैंगस्टर शुभम लोनकर ने दी धमकी, विपक्ष ने विधानसभा में किया जमकर हंगामा

मुंबई: कांग्रेस विधायक साजिद पठान ने गुरुवार को दावा किया कि गैंगस्टर शुभम लोनकर ने उनके सहयोगी के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी. शुभम लोनकर को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संदिग्ध सदस्य बताया जाता है.

विधायक साजिद पठान को बार-बार धमकी भरे कॉल आने के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया. उन्होंने सरकार पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया और विरोध में नारे लगाए.

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया और सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की. इसके बाद, विपक्ष ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की. हालांकि, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस मांग को मना कर दिया.

सरकार की तरफ से मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले पर सरकार का रुख पहले ही साफ कर चुके हैं. मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि सरकार शिकायत को गंभीरता से लेगी और संबंधित विधायक से घटना के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है. सरकार के जवाब से नाखुश विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले के साथ-साथ किसानों के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है. विरोध में उन्होंने नारे लगाए और वॉकआउट कर दिया.

शुभम लोनकर से फिरौती के लिए धमकी

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बुधवार रात को, साजिद पठान को गैंगस्टर शुभम लोनकर (कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा) से धमकी भरा कॉल आया, जो अमेरिका से ऑपरेट करता है.

वडेट्टीवार ने इस तरह का धमकी भरा कॉल मिलने की गंभीरता को बताया, और बताया कि ठीक एक दिन पहले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को भरोसा दिलाया था कि देश और विदेश से ऑपरेट कर रहे अपराधी गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.