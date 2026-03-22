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क्रॉस वोटिंग आहत बेटे ने तोड़ा पिता से रिश्ता, कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल के बेटे बोले- 'गद्दारी करना सिद्धांतों के खिलाफ'

कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप. नाराज बेटे नाजिम ने पिता से सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया.

Haryana Rajya Sabha Cross Voting
Haryana Rajya Sabha Cross Voting (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 22, 2026 at 12:01 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है. ये क्रॉस वोटिंग का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. इसका असर कांग्रेस पार्टी पर ही नहीं बल्कि परिवार पर भी दिख रहा है. दरअसल हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है. इसी से नाराज उनके बेटे नाजिम चौधरी ने बड़ा कदम उठाते हुए सार्वजनिक रूप से अपने पिता से सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया.

बेटे का भावुक बयान, पिता पर गंभीर आरोप: आमतौर पर राजनीतिक विवाद पार्टी और नेताओं तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि जब बात भरोसे और विचारधारा की हो, तो असर निजी जिंदगी पर भी गहरा पड़ता है. नाजिम चौधरी ने कहा कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा है. उनकी पहचान पार्टी के साथ ही बनी है. उन्होंने अपने पिता पर राहुल गांधी के विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया.

'उसूलों से समझौता नहीं': नाजिम ने अपने बयान में साफ कहा कि उनकी विरासत ईमानदारी और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे पर आधारित है. अगर परिवार का ही कोई सदस्य इन मूल्यों से समझौता करता है, तो उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि चंद फायदे के लिए पार्टी से गद्दारी करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है. यही वजह है कि उन्होंने अपने पिता से दूरी बनाने का कठिन फैसला लिया, भले ही यह निजी तौर पर उनके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो.

'मेरा अपने पिता से कोई संबंध नहीं': विधायक चौधरी मोहम्मद इसराइल के बेटे नाज़िम चौधरी ने कहा कि "मैं आपको ये साफ़ कर देना चाहता हूं कि आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे अपने पिता से अब कोई संबंध नहीं है, और ना ही भविष्य में कोई संबंध रहेगा. मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा. मेरे परिवार का एक और सदस्य भी इसमें शामिल है. मेरे चाचा, DSP MS खान. मेरा उनसे भी कोई संबंध नहीं रहेगा."

कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप: बता दें कि कांग्रेस ने पांच ऐसे विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग की थी. जिन पांच विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं. उनमें मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल, रेनू बाला, शैली चौधरी और जरनैल सिंह शामिल हैं. पार्टी ने उनसे राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके वोटिंग पैटर्न के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

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