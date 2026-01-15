ETV Bharat / bharat

हरियाणा के कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी, यूपी के कानपुर से आया फोन, कुलदीप वत्स बोले - डरूंगा नहीं

हरियाणा के झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है.

Congress MLA from Badli in Jhajjar Kuldeep Vats received a death threat over phone from Kanpur in UP
कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को मिली जान से मारने की धमकी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 10:27 PM IST

झज्जर : हरियाणा के झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है. कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने खुद प्रेस कांफ्रेंस करते हुए धमकी मिलने की जानकारी दी है.

बादली विधायक को जान से मारने की धमकी : झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले रामचंद्र यादव ने जान से मारने की धमकी दी है. विधायक कुलदीप वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी को झज्जर के गांव गिरावड़ में आयोजित संत रामपाल के सम्मान समारोह में जाने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. आरोपी शख्स ने विधायक को फोन पर अपशब्द भी कहे. विधायक के मुताबिक आरोपी ने खुद को यूपी के कानपुर का रहने वाला रामचंद्र यादव बताया था.

कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी (Etv Bharat)

"धमकियों से डरूंगा नहीं": कांग्रेस विधायक ने कहा कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. बादली की जनता का जब तक आशीर्वाद उनके साथ रहेगा वे नशे और अपराध के खिलाफ बोलते रहेंगे और अच्छा काम करने वालों की तारीफ भी करेंगे. कांग्रेस विधायक ने कहा कि वे धमकी देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे.

आरोपी की तलाश में पुलिस : वहीं पूरे मामले में बोलते हुए डीसीपी क्राइम अमित दहिया का कहना है कि विधायक कुलदीप वत्स की शिकायत मिल गई है. पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. कॉल करने वाले के नंबर को ट्रेस किया जा रहा है. जल्द ही आरोपी को पकड़कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

