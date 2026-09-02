ETV Bharat / bharat

स्वाइन फ्लू की चपेट में आईं कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा, सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

शिमला: लाहौल-स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. उनका इलाज आईजीएमसी शिमला में चल रहा था. जहां स्वास्थ्य में सुधार के बाद IGMC डॉक्टरों ने अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है. फिलहाल विधायक घर लौट आई हैं. उनकी रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके चलते चिकित्सकों ने उन्हें एक सप्ताह से 10 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है.

इसकी जानकारी विधायक अनुराधा राणा ने सोशल मीडिया पर दी है. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान वह लोगों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाएंगी, लेकिन अपने जिले की समस्याओं और जनहित से जुड़े मामलों के लिए फोन के माध्यम से लगातार उपलब्ध रहेंगी.

कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने कहा, "देश और प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में सभी लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक सावधानी बरतें. अस्पताल में भर्ती रहने के कारण वह विधानसभा के मौजूदा सत्र में भाग नहीं ले सकीं, जिसका उन्हें अत्यंत खेद है. स्वास्थ्य लाभ के बाद अगले विधानसभा सत्र में वह दुगुनी ऊर्जा के साथ भाग लेंगी और क्षेत्र की आवाज को मजबूती से उठाएंगी".

अनुराधा राणा ने शुभचिंतकों का जताया आभार

उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों, विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों, चेयरमैन, डायरेक्टरों, कार्यकर्ताओं और सभी शुभचिंतकों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान कई लोग उनका कुशलक्षेम जानने पहुंचे, जबकि बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से दुआएं और शुभकामनाएं भेजीं.

कौन हैं अनुराधा राणा?

हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से अनुराधा राणा कांग्रेस से विधायक है. वह हिमाचल विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं. अनुराधा राणा इससे पहले सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग पर भी काम कर चुकी हैं. अनुराधा राणा ने जिला परिषद चुनाव जीता और जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं. उन्होंने हिमाचल विधानसभा उपचुनाव 2024 में लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर को हराया, जो उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं. पंचायती राज चुनाव में रवि ठाकुर ने ही उन्हें सिस्सू वॉर्ड से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतारा था.