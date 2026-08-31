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तमिलनाडु: कांग्रेस के मंत्री की चेतावनी, राहुल को पीएम का उम्मीदवार नहीं माना गया तो वे पद से देंगे इस्तीफा

तमिलनाडु के कांग्रेस पार्टी के पर्यटन मंत्री राजेश कुमार ( ETV Bharat )