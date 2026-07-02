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चुनाव से ठीक पहले पंजाब में आप सरकार के फैसले से कांग्रेस चिंतित, 'महिलाओं को मिलेगा भत्ता'

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Image )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली : पंजाब में आप सरकार की ओर से महिला वोटरों के लिए भत्ता शुरू करने से कांग्रेस नाराज है और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की एक हताश कोशिश मानती है. आप 2022 में कांग्रेस को हराकर पंजाब में सत्ता में आई थी. महिलाओं के लिए भत्ता योजना शुरू करना आप के चुनावी वादों में से एक था. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे - जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपये प्रति माह और एससी श्रेणी के लिए 1500 रुपये प्रति माह शामिल हैं, इसे इस साल एक जुलाई से चालू किया गया है. पार्टी ने पूछा है कि अब तक आप सरकार कहां थी और उसने इसमें इतनी देरी क्यों की ? कांग्रेस ने आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आप सरकार ने अगले विधानसभा चुनाव से ठीक छह महीने पहले महिला वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की है. सत्ताधारी पार्टी 'मावां धियां सत्कार योजना' के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के पैसे एक साथ देने को एक बड़े चुनावी वादे को पूरा करने के तौर पर पेश कर रही है, क्योंकि वह दूसरे कार्यकाल के लिए समर्थन चाहती है. इस योजना से राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को फायदा होगा.पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है. कांग्रेस को उम्मीद है कि वह आप से सत्ता छीन लेगी और उसका दावा है कि खराब कामकाज की वजह से सत्ताधारी पार्टी को जबरदस्त एंटी-इनकंबेंसी (सरकार विरोधी लहर) का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, पार्टी के भीतर चिंता है कि महिलाओं के लिए भत्ता महिला वोटरों को लुभाने जैसा है और इससे आप को अनुचित फायदा मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और असम विधानसभा चुनावों में ऐसी ही योजनाओं से भाजपा को फायदा हुआ था. पंजाब के लिए पार्टी प्रभारी सचिव हिना कावरे ने ईटीवी भारत को बताया, "महिलाओं के लिए भत्ता निश्चित रूप से हमारे लिए एक अहम मुद्दा है. हम इस कदम का मुकाबला करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस भुगतान का एक संभावित जवाब यह हो सकता है कि कांग्रेस अधिक रकम देने का वादा करे और वोटरों को समझाए कि सरकार बनने के तुरंत बाद इस वादे को लागू किया जाएगा, न कि सालों तक इंतजार किया जाएगा. पंजाब की महिला वोटरों के सामने तेलंगाना और कर्नाटक में पार्टी की सरकारों द्वारा पहले किए गए ऐसे ही वादों को पूरा करने का उदाहरण दिया जा सकता है.