ETV Bharat / bharat

चुनाव से ठीक पहले पंजाब में आप सरकार के फैसले से कांग्रेस चिंतित, 'महिलाओं को मिलेगा भत्ता'

कांग्रेस का कहना है कि चार साल तक आप सरकार ने कुछ नहीं किया, और अंतिम साल में राजनीति कर रही है.

Representational Photo
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Image)
author img

By Amit Agnihotri

Published : July 2, 2026 at 8:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : पंजाब में आप सरकार की ओर से महिला वोटरों के लिए भत्ता शुरू करने से कांग्रेस नाराज है और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की एक हताश कोशिश मानती है. आप 2022 में कांग्रेस को हराकर पंजाब में सत्ता में आई थी.

महिलाओं के लिए भत्ता योजना शुरू करना आप के चुनावी वादों में से एक था. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे - जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपये प्रति माह और एससी श्रेणी के लिए 1500 रुपये प्रति माह शामिल हैं, इसे इस साल एक जुलाई से चालू किया गया है. पार्टी ने पूछा है कि अब तक आप सरकार कहां थी और उसने इसमें इतनी देरी क्यों की ?

कांग्रेस ने आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आप सरकार ने अगले विधानसभा चुनाव से ठीक छह महीने पहले महिला वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की है. सत्ताधारी पार्टी 'मावां धियां सत्कार योजना' के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के पैसे एक साथ देने को एक बड़े चुनावी वादे को पूरा करने के तौर पर पेश कर रही है, क्योंकि वह दूसरे कार्यकाल के लिए समर्थन चाहती है.

इस योजना से राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को फायदा होगा.पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है. कांग्रेस को उम्मीद है कि वह आप से सत्ता छीन लेगी और उसका दावा है कि खराब कामकाज की वजह से सत्ताधारी पार्टी को जबरदस्त एंटी-इनकंबेंसी (सरकार विरोधी लहर) का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि, पार्टी के भीतर चिंता है कि महिलाओं के लिए भत्ता महिला वोटरों को लुभाने जैसा है और इससे आप को अनुचित फायदा मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और असम विधानसभा चुनावों में ऐसी ही योजनाओं से भाजपा को फायदा हुआ था.

पंजाब के लिए पार्टी प्रभारी सचिव हिना कावरे ने ईटीवी भारत को बताया, "महिलाओं के लिए भत्ता निश्चित रूप से हमारे लिए एक अहम मुद्दा है. हम इस कदम का मुकाबला करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस भुगतान का एक संभावित जवाब यह हो सकता है कि कांग्रेस अधिक रकम देने का वादा करे और वोटरों को समझाए कि सरकार बनने के तुरंत बाद इस वादे को लागू किया जाएगा, न कि सालों तक इंतजार किया जाएगा. पंजाब की महिला वोटरों के सामने तेलंगाना और कर्नाटक में पार्टी की सरकारों द्वारा पहले किए गए ऐसे ही वादों को पूरा करने का उदाहरण दिया जा सकता है.

कावरे ने कहा, "आप सरकार ने महिलाओं के लिए भत्ता योजना शुरू की है, जिसका वादा उसने 2022 में किया था. वोटर्स ने साढ़े चार साल तक इंतजार किया. राज्य सरकार को अब उन सालों का बकाया पैसा देना चाहिए. पंजाब की माताओं और बहनों के साथ धोखा हुआ है. हम सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे."

उन्होंने कहा, "जब हमारी पार्टी ने तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसे ही वादे किए थे, तो कांग्रेस सरकारों ने सत्ता में आते ही महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया था. छह महीने बाद पंजाब में हमारी सरकार बनने पर कांग्रेस भी ऐसा ही करेगी."

तेलंगाना और कर्नाटक में वादा की गई रकम क्रमशः 2,500 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये प्रति माह थी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पंजाब की योजना कर्नाटक की "गृह-लक्ष्मी योजना" की नकल है, जिसके तहत 2023 में सत्ता में आने के बाद से 1.22 करोड़ महिलाओं को पिछले तीन सालों से आर्थिक लाभ मिल रहा है.

कर्नाटक सरकार पात्र महिलाओं को हर साल 24,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करती है.कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 2022 से युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब महिला भत्ता योजनाएं शुरू की हैं जो पंजाब की आर्थिक स्थिति पर बोझ बनेंगी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि जहां पिछले कुछ सालों में उत्तरी राज्य की अर्थव्यवस्था दबाव में रही है, वहीं आप सरकार अब गुजरात में महिला भत्ता योजना का प्रचार कर रही है.पंजाब के लिए पार्टी सचिव रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "पंजाब सरकार इस योजना के लिए प्रचार अभियान चला रही है. टैक्स देने वालों के पैसे से गुजरात में पूरे पेज के विज्ञापन दिए जा रहे हैं. पंजाब की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है. सरकार ने भारी कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने का संकट बढ़ता जा रहा है. यह खराब वित्तीय प्रबंधन है."

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब हमारे लिए एक अहम सीमावर्ती राज्य है और हम इसकी सुरक्षा और इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. अच्छा शासन संरचनात्मक प्रतिबद्धता के बारे में है, न कि राजनीतिक सुविधा के बारे में. कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी सरकारों को देखिए. सत्ता संभालने के पहले दिन से ही, हमने करोड़ों माताओं और बहनों को मासिक आर्थिक सहायता दी, क्योंकि कल्याण एक बजटीय वैचारिक वादा है, न कि आखिरी समय का कोई स्टंट. इसके विपरीत, पंजाब में महिलाओं के लिए भत्ता योजना तब आई है जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है. यह बिना किसी वित्तीय आधार के एक खोखला और दिवालिया दिखावा है. मतदाता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे.”

ये भी पढ़ें : पंजाब पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का छलका दर्द, बोले- 'जो होना है वो होकर रहेगा'

TAGGED:

पंजाब महिला भत्ता योजना आप सरकार
मावां धियां सत्कार योजना पंजाब
PUNJAB WOMEN TO GET ALLOWANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.