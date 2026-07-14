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पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विस्तार की बहुत गुंजाइश है: AICC के नए इंचार्ज प्रकाश जोशी

कांग्रेस ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सामने बेशक आगे बढ़ने की चुनौती है, लेकिन मौजूदा हालात दिखाते हैं कि विस्तार की काफी गुंजाइश है, राज्य के नए एआईसीसी इंचार्ज प्रकाश जोशी ने सोमवार को यह बात कही. कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अहम पद के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद जोशी ने ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, 'राज्य में निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन पार्टी के लिए आगे बढ़ने का मौका भी है. पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि जोशी पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के लिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी थे और इस अनुभव ने उनकी उम्मीदवारी में मदद की. जोशी संगठन के पुराने जानकार हैं. कांग्रेस दशकों से पूर्वी राज्य में हाशिये पर रही है, जिसकी वजह से संगठन कमज़ोर रहा और राज्य विधानसभा में पार्टी की मौजूदगी कम रही. नए इंचार्ज ने कहा कि उन्हें आगे आने वाले काम के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक अच्छी स्थिति से शुरुआत कर रहे हैं. जोशी ने कहा, 'यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पार्टी की पूरे राज्य में कुछ मौजूदगी है. चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक फ़ैसला लेफ़्ट सहयोगियों को छोड़ना, अकेले चुनाव लड़ना और सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना था. पहले हमें कुछ वजहों से गठबंधन करना पड़ा था. हमने 21 साल के गैप के बाद अपनी ताकत पर लड़ने का फ़ैसला किया. हमने न सिर्फ सभी सीटों पर अच्छे उम्मीदवार खड़े किए, बल्कि हमारे उम्मीदवारों को विरोधी पार्टी नाम वापस लेने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकी. तब टीएमसी सत्ता में थी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास सारे रिसोर्स मौजूद थे. फिर भी हम डटे रहे.' जोशी ने कहा, 'कांग्रेस 2026 में सिर्फ 2 सीटें जीत सकती है. 2021 के चुनावों में पार्टी के पास कोई विधायक नहीं था. चुनाव के नतीजे ज़्यादातर उम्मीद के मुताबिक ही थे, लेकिन सभी सीटों पर लड़ने से हमारे वर्कर्स में जोश भर गया. इस वजह से वोटों की गिनती के दिन वर्कर्स काउंटिंग सेंटर्स पर लाइन में खड़े थे. इस कैंपेन से हमें अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने में मदद मिली लेकिन मुझे पता है कि ऑर्गनाइज़ेशन को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. हमें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की टीमों को मजबूत करना है. आने वाले दिनों में इसी पर फ़ोकस रहेगा.'