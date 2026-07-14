ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विस्तार की बहुत गुंजाइश है: AICC के नए इंचार्ज प्रकाश जोशी

उन्होंने कहा कि टीएमसी, लेफ्ट और दूसरे दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं.

West Bengal Congress
कांग्रेस (IANS)
author img

By Amit Agnihotri

Published : July 14, 2026 at 7:37 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सामने बेशक आगे बढ़ने की चुनौती है, लेकिन मौजूदा हालात दिखाते हैं कि विस्तार की काफी गुंजाइश है, राज्य के नए एआईसीसी इंचार्ज प्रकाश जोशी ने सोमवार को यह बात कही.

कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अहम पद के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद जोशी ने ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, 'राज्य में निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन पार्टी के लिए आगे बढ़ने का मौका भी है. पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि जोशी पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के लिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी थे और इस अनुभव ने उनकी उम्मीदवारी में मदद की. जोशी संगठन के पुराने जानकार हैं.

कांग्रेस दशकों से पूर्वी राज्य में हाशिये पर रही है, जिसकी वजह से संगठन कमज़ोर रहा और राज्य विधानसभा में पार्टी की मौजूदगी कम रही. नए इंचार्ज ने कहा कि उन्हें आगे आने वाले काम के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक अच्छी स्थिति से शुरुआत कर रहे हैं.

जोशी ने कहा, 'यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पार्टी की पूरे राज्य में कुछ मौजूदगी है. चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक फ़ैसला लेफ़्ट सहयोगियों को छोड़ना, अकेले चुनाव लड़ना और सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना था. पहले हमें कुछ वजहों से गठबंधन करना पड़ा था.

हमने 21 साल के गैप के बाद अपनी ताकत पर लड़ने का फ़ैसला किया. हमने न सिर्फ सभी सीटों पर अच्छे उम्मीदवार खड़े किए, बल्कि हमारे उम्मीदवारों को विरोधी पार्टी नाम वापस लेने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकी. तब टीएमसी सत्ता में थी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास सारे रिसोर्स मौजूद थे. फिर भी हम डटे रहे.'

जोशी ने कहा, 'कांग्रेस 2026 में सिर्फ 2 सीटें जीत सकती है. 2021 के चुनावों में पार्टी के पास कोई विधायक नहीं था. चुनाव के नतीजे ज़्यादातर उम्मीद के मुताबिक ही थे, लेकिन सभी सीटों पर लड़ने से हमारे वर्कर्स में जोश भर गया. इस वजह से वोटों की गिनती के दिन वर्कर्स काउंटिंग सेंटर्स पर लाइन में खड़े थे.

इस कैंपेन से हमें अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने में मदद मिली लेकिन मुझे पता है कि ऑर्गनाइज़ेशन को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. हमें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की टीमों को मजबूत करना है. आने वाले दिनों में इसी पर फ़ोकस रहेगा.'

नए इंचार्ज के 19 जुलाई को पश्चिम बंगाल आने की उम्मीद है और वे अगले कुछ दिनों में राज्य के नेताओं और वर्कर्स से बातचीत करेंगे ताकि ऑर्गनाइजेशन को मज़बूत करने और पॉलिटिकल प्रोग्राम शुरू करने के प्लान पर चर्चा की जा सके और उन्हें पक्का किया जा सके.

दिलचस्प बात यह है कि जोशी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस का चार्ज तब दिया गया है जब टीएमसी 15 साल तक राज्य पर राज करने के बाद बगावत से जूझ रही है, पुरानी सहयोगी लेफ़्ट पार्टियाँ रेलिवेंट बने रहने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है.

जोशी ने कहा, 'मैं टीएमसी के अंदरूनी मामलों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा लेकिन टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के वर्कर और दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रही हैं. हमें टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों और दूसरी पार्टियों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्करों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं.

पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर टीएमसी में चले गए और शायद वे अब वापस आना चाहते हैं. यह बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें वर्करों को ध्यान से लेने की भी जरूरत है. हमें ऐसे वर्करों के लिए सही स्क्रूटनी सिस्टम बनाने की जरूरत है. इसके लिए लोकल नेताओं से सलाह करके एक सिस्टम बनाना होगा.'

हाल के विधानसभा चुनावों का एनालिसिस करते हुए नए इंचार्ज ने कहा कि वोटर लिस्ट के एसआईआर का बीजेपी की जीत में रोल था, लेकिन टीएमसी सरकार में भी कमियां थी. जोशी ने कहा, 'एसआईआर वोटर के नाम हटाने से जुड़े बहुत सारे विवाद लेकर आया.

नतीजों के पीछे इसका भी रोल था क्योंकि बीजेपी ने वोटरों को गुमराह किया, लेकिन टीएमसी के समय डेवलपमेंट की कमी ने भी पोल नतीजों में भूमिका निभाई. इस वजह से बीजेपी को मौका मिला. पिछले कुछ सालों में राज्य की पॉलिटिक्स में जरूर कम्युनल रंग आ गया था, लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं.

राज्य की पॉलिटिक्स हमेशा से सेक्युलर रही है. मैं अपनी आगे की स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए राज्य की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स से भी मिलूंगा. मुझे राज्य में बहुत स्कोप दिख रहा है और मैं वहां खुले दिमाग से जा रहा हूं.'

ये भी पढ़ें- उत्तर भारत से क्यों साफ होती जा रही है कांग्रेस ?

TAGGED:

NEW AICC IN CHARGE PRAKASH JOSHI
BENGAL CONGRESS
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस
एआईसीसी इंचार्ज प्रकाश जोशी
WEST BENGAL CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.