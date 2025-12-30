नए साल का जश्न राजस्थान में मनाएंगे राहुल और प्रियंका, परिवार संग पहुंचे रणथंभौर
गांधी-वाड्रा परिवार के दो जनवरी तक रणथंभौर के होटल में रूकने का कार्यक्रम है. प्रियंका का यह साल में तीसरा रणथंभौर दौरा है.
Published : December 30, 2025 at 2:45 PM IST
सवाई माधोपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार नए साल का जश्न राजस्थान में मनाएंगे. गांधी और वाड्रा परिवार मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच निजी यात्रा पर दिल्ली से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचे. गांधी-वाड्रा परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क गया, जहां शेरबाग होटल में रूका है. गांधी-वाड्रा परिवार के दो जनवरी तक रणथंभौर में रूकने का कार्यक्रम है. इस दौरान रणथंभौर पार्क घूमेंगे और नए साल का जश्न भी यहीं मनाएंगे.
जानकारी के मुताबिक, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई दिल्ली की अविवा बेग से हाल में हुई है. ऐसे में गांधी-वाड्रा परिवार व उनके दोस्तों के साथ अविवा बेग की फैमिली भी रणथंभौर घूमने आई है. राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही परिजन और बेहद खास दोस्त रणथंभौर आए हैं. हालांकि सोनिया गांधी इनके साथ नहीं आई हैं.
पढ़ें:सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचीं रणथंभौर, नेशनल पार्क का करेंगी भ्रमण
रणथंभौर से लगाव: गांधी-वाड्रा परिवार का रणथंभौर आना जाना लगा रहता है. प्रियंका का परिवार साल में दो से तीन बार रणथंभौर आता है. राहुल और प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहले भी रणथंभौर आ चुकी हैं. गांधी-वाड्रा परिवार को रणथंभौर में बाघों की अठखेलियां पसंद है. राहुल का इस वर्ष का यह दूसरा और प्रियंका का तीसरा रणथंभौर दौरा है.
प्रियंका का बेटा फोटो आर्टिस्ट: केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका का बेटा रेहान वाड्रा फोटो आर्टिस्ट हैं. दोनों परिवारों की रजामंदी से दिल्ली में बेहद निजी समारोह में रेहान व अविवा बेग की सगाई हुई है. अवीवा भी पेशे से फोटोग्राफर हैं.
पढ़ें:रणथंभौर की सैर पर प्रियंका गांधी, टाइगर सफारी का लिया आनंद