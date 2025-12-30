ETV Bharat / bharat

नए साल का जश्न राजस्थान में मनाएंगे राहुल और प्रियंका, परिवार संग पहुंचे रणथंभौर

सवाई माधोपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार नए साल का जश्न राजस्थान में मनाएंगे. गांधी और वाड्रा परिवार मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच निजी यात्रा पर दिल्ली से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचे. गांधी-वाड्रा परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क गया, जहां शेरबाग होटल में रूका है. गांधी-वाड्रा परिवार के दो जनवरी तक रणथंभौर में रूकने का कार्यक्रम है. इस दौरान रणथंभौर पार्क घूमेंगे और नए साल का जश्न भी यहीं मनाएंगे.

जानकारी के मुताबिक, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई दिल्ली की अविवा बेग से हाल में हुई है. ऐसे में गांधी-वाड्रा परिवार व उनके दोस्तों के साथ अविवा बेग की फैमिली भी रणथंभौर घूमने आई है. राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही परिजन और बेहद खास दोस्त रणथंभौर आए हैं. हालांकि सोनिया गांधी इनके साथ नहीं आई हैं.