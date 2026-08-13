'जिस मंच से खड़गे ने किया संबोधन, उसका हुआ शद्धिकरण', प्रियंका से लेकर गहलोत ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
खड़गे ने कहा एफआईआर दर्ज हो. सरकार बोली- कार्रवाई की जाएगी.
Published : August 13, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली : राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सनसनीखेज आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनके साथ 'भेदभाव' किया गया. उनके अनुसार उनकी जाति को लेकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया.
विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा, "मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया. वहां लाखों लोग मौजूद थे. उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया. मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को दोहराया. लेकिन मेरे भाषण के बाद, बीजेपी के लोगों ने उस मंच को 'शुद्ध' करने के लिए वहां हवन किया. क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं ? मैं विपक्ष का नेता हूं."
VIDEO | Delhi: "This is a very sad incident, not just for the Congress but for all of us. The BJP does not subscribe to such activities. We will investigate it, and I condemn this incident," says Union Minister JP Nadda in the Rajya Sabha, responding to Congress president… pic.twitter.com/OG4042wSUi— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026
इस घटना को लेकर सरकार ने भी नाराजगी जताई. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है, तो वे किसी भी रूप में इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं. जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, "यह न सिर्फ कांग्रेस के लिए, बल्कि हम सभी के लिए बहुत दुखद घटना है. बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है. हम इसकी जांच करेंगे और मैं इस घटना की निंदा करता हूं."
नड्डा ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपनी रैली के बाद 'शुद्धिकरण' को लेकर हुए विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का जवाब देते हुए यह बात कही.
#WATCH | In Rajya Sabha, LoP and Congress chief Mallikarjun Kharge says, " ...i was in haldwani where i made a public speech at ramlila maidan. lakhs of people were there. at that time, i did not mention the name of any community or religion; i only reiterated the issues of the… pic.twitter.com/oePxPC0jBr— ANI (@ANI) August 13, 2026
सदन के बाहर 'शुद्धिकरण' को लेकर खड़गे ने कहा, "मैंने कहा कि यह देश के लिए ठीक नहीं है. इससे देश बंटता है. अगर बीजेपी के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोग धर्म के नाम पर 'शुद्धिकरण' करते हैं, तो वे ही लोग देश को बर्बाद करते हैं. इसलिए, मैं इस रवैये की निंदा करता हूं. वहां 'शुद्धिकरण' करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए. उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए."
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना की निंदा की. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "यह सोच साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को दिखाती है. इसे खारिज किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री को इसकी निंदा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "गृह मंत्री आज सिर्फ 'वंदे मातरम' गाने आए हैं. पूरा सत्र हो गया. न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री इसमें शामिल हुए. ऐसे में यह लोकतंत्र और यह संसद कैसे काम कर सकती है ?"
#WATCH | Delhi: On a 'shuddhikaran' (purification) havan performed at the Ramlila Maidan in Haldwani (Uttarakhand), following a Congress rally addressed by Congress National President Mallikarjun Kharge, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " this mindset clearly demonstrates… pic.twitter.com/qZxLwZkYuK— ANI (@ANI) August 13, 2026
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों गरीब, दलित, शोषित और वंचित लोगों का अपमान है. भाजपा आरएसएस आज भी उसी संकीर्ण सोच में जी रही है, जिसे बाबा साहेब ने संविधान के जरिए तोड़ा था."
In Haldwani, after the address by the respected Congress President and Leader of Opposition in the Rajya Sabha, Shri @kharge ji, the conducting of a so-called havan-puja on the same stage by BJP-RSS people is extremely shameful, despicable and condemnable. This once again exposes…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 13, 2026
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, "यह बिल्कुल गलत है. राजनीति में इस स्तर तक गिरना निंदनीय है. अगर खड़गे-जी, जो दलित हैं, किसी सभा को संबोधित करते हैं, तो उत्तराखंड में यह 'शुद्धिकरण' का अनुष्ठान किस तरह का व्यवहार है? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता. यह वाकई शर्मनाक बात है, फिर भी मुख्यमंत्री अब तक चुप हैं. सीएम धामी को इस पर बोलना चाहिए."
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