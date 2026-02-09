ETV Bharat / bharat

'राज्यसभा में खड़गे को नहीं मिली बोलने की अनुमति', विपक्ष ने किया वॉकआउट

नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा नहीं करने दिए जाने को लेकर सोमवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया.

प्रश्नकाल शुरू होते ही दोपहर 12 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया. सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि वह दूसरे सदन में हुई घटनाओं पर चर्चा न करें.

खड़गे ने कहा कि वह संविधान से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और संसद दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — से मिलकर बनी है. उन्होंने कहा कि निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. हालांकि, सभापति ने लोकसभा से संबंधित इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी और कहा कि खड़गे द्वारा कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी.

इसके बाद सभापति ने प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ाई, लेकिन खड़गे और अन्य विपक्षी नेता बोलने की मांग करते रहे. जब सभापति नहीं माने, तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर महिला सांसदों के अपमान का आरोप लगाया. तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी गठबंधन "इंडिया" (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के घटक दलों के सदस्य खड़े रहे.

कुछ देर तक नारेबाजी के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया और प्रश्नकाल जारी रहा. लोकसभा में तीन फरवरी से लगातार व्यवधान हो रहा है, जब सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एम. एम. नरवणे की "अप्रकाशित आत्मकथा" के अंशों पर आधारित एक लेख का हवाला देने की अनुमति नहीं दी थी. इस लेख में 2020 के भारत-चीन संघर्ष का उल्लेख है.