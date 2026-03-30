ETV Bharat / bharat

सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर आया अपडेट, सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों ने दी अहम जानकारी

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सर गंगा राम अस्पताल ने नया अपडेट जारी किया है. सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और उनकी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है. उन्हें अभी भी आईवी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, जो कुछ और दिनों तक जारी रहेंगी.

हालांकि, उनके सभी पैरामीटर्स (स्वास्थ्य संकेतक) सामान्य सीमा के भीतर हैं. उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय उनसे और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ चर्चा करने के बाद संयुक्त रूप से लिया जाएगा. इसके अलावा वे पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं.

अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी की हालत अब काफी बेहतर है. उनके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है और वह सहज महसूस कर रही हैं. वह टहल-फिर रही हैं और उन्होंने अपना नाश्ता भी प्रॉपर लेना शुरू कर दिया है. कुल मिलाकर, उनके स्वास्थ्य में सुधार की गति सामान्य है और उन्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.



24 मार्च को गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुईं थीं सोनिया गांधी

बता दें कि सिस्टमिक इन्फेक्शन के चलते सोनिया गांधी को 24 मार्च को रात 10.22 को भर्ती कराया गया था. उनका एंटीबायोटिक्स से इलाज चल रहा है. यह इलाज डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में हो रहा है. वे इलाज के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं.