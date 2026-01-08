कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार, अस्थमा की समस्या बढ़ने पर अस्पताल में हुई थीं भर्ती

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने जानकारी दी है कि सोनिया गांधी की हालत फिलहाल पूरी तरह स्थिर है. डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, सोनिया गांधी इलाज पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं और ठीक हो रही हैं.

बता दें कि तबीयत खराब होने पर सोनिया गांधी को सोमवार रात 10 बजे सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और मेडिकल जांच में पाया गया था कि ठंडे मौसम और प्रदूषण के मिले-जुले असर के कारण उनका ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था. एहतियात के तौर पर उन्हें आगे की निगरानी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं. इससे उनकी तबियत में सुधार हो रहा है. उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला इलाज करने वाले डॉक्टर उनकी क्लिनिकल प्रगति के आधार पर लेंगे और इसकी संभावना एक या दो दिन में है.

''कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, जिन्हें सोमवार रात सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी हालत स्थिर है. वह इलाज पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं और ठीक हो रही हैं.''- डॉ. अजय स्वरूप, चेयरमैन, सर गंगा राम अस्पताल

बता दें कि 79 वर्षीय सोनिया गांधी की इससे पहले सात जून 2025 को भी हिमाचल दौरे के दौरान तबीयत खराब हो गई थी. तब वह शिमला में थीं. उन्हें उस समय शिमला के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके बाद फिर उन्हें दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था. गौरतलब है कि पहले भी सोनिया गांधी को रूटीन जांच के लिए सर गंगाराम अस्पताल में लाया जाता रहा है.

