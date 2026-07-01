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गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं लागू ? कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने उठाए सवाल

गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करने पर कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने ईटीवी भारत की संवाददाता रोशन आरा से बातचीत की.

Congress Leader Shaktisinh Gohil Interview PMFBY not implemented in Gujarat Ram Mandir Donation Row
कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 5:05 PM IST

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अहमदाबाद: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) देश के सभी राज्यों में लागू है, लेकिन गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह योजना लागू नहीं है. पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने इस मुद्दे पर ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की और केंद्र व गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

गोहिल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने 25 नवंबर 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर योजना के फायदों के बारे में बताया था, लेकिन गुजरात सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा, "जब संसद में यह मुद्दा उठाया गया, तो केंद्र ने लिखित जवाब दिया कि हमारे अनुरोध के बावजूद गुजरात ने योजना लागू नहीं की है." उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात की भाजपा सरकार किसानों को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की साजिश रच रही है.

ईटीवी भारत की संवाददाता रोशन आरा ने अहमदाबाद में कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल से खास बातचीत की. (ETV Bharat)

कांग्रेस की चार मांगें

  1. गुजरात सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसने योजना क्यों स्वीकार नहीं की और किसानों से माफी मांगनी चाहिए.
  2. इस साल अल-नीनो के असर से खेती को नुकसान होने की आशंका है, इसलिए योजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए.
  3. 2019-20 से गुजरात के किसानों को फायदों से वंचित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है?
  4. केंद्रीय मंत्री के पत्र के बावजूद योजना क्यों लागू नहीं की गई - क्या केंद्र सरकार झूठ बोल रही है? सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए.

कांग्रेस नेता गोहिल ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पिछले साल सड़कों पर उतरी थी. राहुल गांधी खुद मोरबी पुल गिरने और वडोदरा नाव दुर्घटना के पीड़ितों से मिले थे. फिलहाल, खेतों में बिजली के खंभे लगाने के खिलाफ कांग्रेस की 'किसान अधिकार यात्रा' चल रही है, जिसे अच्छा समर्थन मिल रहा है.

चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला
गोहिल ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी बीजेपी पर हमले किए. उन्होंने कहा, "बीजेपी राम के नाम पर वोट और चंदा लेती है. राम मंदिर के लिए पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन उसका हिसाब जनता को नहीं दिया गया. अब मंदिर में चोरी हो रही है और बड़े मगरमच्छों को बचाकर छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है."

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चोरी की जांच करने गया था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया. गोहिल ने सवाल किया, "अगर कुछ गलत नहीं है, तो आप क्यों छिप रहे हैं? ये लोग राम के भी नहीं हैं और उन्हें राम के पैसे की कोई परवाह नहीं है." उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता को जवाब देना होगा.

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