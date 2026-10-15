'अंकिता भंडारी को मिले न्याय', राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा?
सुर्खियों में उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:10 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई. चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था?
राहुल गांधी ने अपने पत्र लिखा है कि, 18 सितंबर 2022 को जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, तब वो 19 साल की थीं. वो ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं. उनके मालिक पुलकित आर्य (जो एक बीजेपी नेता के बेटे हैं) उसने अंकिता पर वीआईपी मेहमानों को 'स्पेशल सर्विस' देने का दबाव डाला, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया. पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी. अब ये तीनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
राष्ट्रपति महोदया, 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था। अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें। अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2026
राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि पिछले चार सालों से एक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि वो वीआईपी कौन था? इस साल जनवरी में पूरे उत्तराखंड में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया. इसकी जांच अभी भी चल रही है. इसलिए मुझे यह जानकर गहरा धक्का लगा कि जिस कथित व्यक्ति का नाम सामने आया, उसे सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
अंकिता के परिवार समेत कई लोगों का आरोप है कि कथित व्यक्ति का इस अपराध से संबंध है. वीआईपी कौन था, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है. राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक वैसे ही जैसे आप भारत सरकार की संवैधानिक प्रमुख हैं. जब तक कोई व्यक्ति इस पद पर रहता है, तब तक उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और न ही जारी रखी जा सकती है.
राहुल गांधी का कहना है कि, कथित व्यक्ति की नियुक्ति ने उन्हें सीबीआई की पहुंच से बाहर कर दिया है. ऐसी जांच, जिसका नतीजा कभी मुकदमा चलने के रूप में नहीं निकल सकता, वो केवल नाममात्र की जांच है. एक राज्यपाल को अपने राज्य की जनता का भरोसा हासिल होना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति पर ऐसे संदेह के बादल हों, उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है?
राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि, मुझे पता है कि राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है. प्रधानमंत्री मोदी ने कथित व्यक्ति की नियुक्ति की सलाह देकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है. हालांकि, राष्ट्रपति के पास सरकार को चेतावनी देने का अधिकार है और अनुच्छेद 74(1) आपको यह शक्ति देता है कि आप सरकार से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकें.
इसलिए एक आखिरी उपाय के रूप में मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार से इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के लिए कहें और यह सुनिश्चित करें कि जब तक CBI अपनी जांच पूरी न कर ले, तब तक वो (कथित व्यक्ति) अपना पद न संभालें.
वहीं, राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि, अंकिता ने एक घिनौनी मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. न्याय के लिए संघर्ष कर रहे उसके माता-पिता अब इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं और पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है. ऐसे में अंकिता के दुखी माता-पिता को सांत्वना दें और राज्यपाल के गरिमापूर्ण पद की रक्षा करें.
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