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'अंकिता भंडारी को मिले न्याय', राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा?

अंकिता भंडारी के माता-पिता संग राहुल गांधी ( फाइल फोटो- X@RahulGandhi )

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई. चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था?

राहुल गांधी ने अपने पत्र लिखा है कि, 18 सितंबर 2022 को जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, तब वो 19 साल की थीं. वो ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं. उनके मालिक पुलकित आर्य (जो एक बीजेपी नेता के बेटे हैं) उसने अंकिता पर वीआईपी मेहमानों को 'स्पेशल सर्विस' देने का दबाव डाला, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया. पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी. अब ये तीनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.