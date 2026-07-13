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उत्तराखंड में राहुल गांधी खेलेंगे 'यूथ कार्ड', लाखों युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, बेरोजगारों की बढ़ी 'फौज'

उधर, विपक्ष भी इसी पहलू पर नजर बनाए हुए हैं. यदि बड़ी संख्या में छात्र पहुंचते हैं, तो कांग्रेस इसे युवाओं के भरोसे का प्रमाण बताएगी, लेकिन यदि उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रहती है, तो पंजीकरण के आंकड़ों पर सवाल उठना तय माना जा रहा है. हालांकि, बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में व्यवस्था कुछ हजार युवाओं के पहुंचने की की गई है.

कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 20 हजार से ज्यादा छात्रों के लिए व्यवस्था की जा रही है. पूरे राज्य से छात्रों के दल राहुल गांधी को सुनने की उम्मीद में है. दावा है कि भीड़ तो लाखों की हो सकती है. आने वाले समय में कांग्रेस का ये अभियान राज्य के कोने-कोने तक भी जाएगा.

'छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर जारी वेबसाइट https://chhatronkigoonj.in/ के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक 2,50,507 छात्र अपना पंजीकरण करा चुके हैं. कांग्रेस का दावा है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. यह आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है. इसमें सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, बल्कि देशभर के छात्र शामिल हैं.

पंजीकरण का बड़ा दावा, लेकिन असली परीक्षा होगी भीड़: राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के पंजीकरण अभियान को लेकर है. पार्टी डिजिटल माध्यम से छात्रों को जोड़ने का दावा कर रही है, लेकिन अब सभी की निगाह इस बात पर है कि पंजीकरण कराने वाले युवाओं में से वास्तविक तौर पर कितने लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हैं.

प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम के लिए लाखों छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है. यदि यह दावा जमीनी हकीकत में बदलता है, तो यह केवल एक जनसभा नहीं बल्कि, राज्य में कांग्रेस की युवा राजनीति का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा. इससे पहले भी राहुल गांधी अन्य राज्यों में युवाओं के साथ जुड़ कर शिक्षा और अन्य मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं.

देहरादून: आगामी 17 जुलाई कांग्रेस के लिए महत्वपूर्व दिन होने वाला है. इस दिन कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ' छात्रों की गूंज ' कार्यक्रम में शिरकत करने देहरादून आ रहे हैं. इस कार्यक्रम के जरिए वे पहली बार सीधे प्रदेश के छात्र और युवा वर्ग से संवाद करेंगे.

कोटा में युवाओं के बीच राहुल गांधी (फाइल फोटो- FB@RahulGandhi)

क्या उत्तराखंड में दोहराया जा रहा है कोटा मॉडल? राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी ने छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ संवाद कर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी थी. उत्तराखंड के देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम को भी उसी रणनीति की अगली कड़ी माना जा रहा है.

कांग्रेस अब पारंपरिक जनसभाओं से आगे बढ़कर युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित कार्यक्रमों के जरिए नई राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहती है. यही वजह है कि इस आयोजन का पूरा फोकस छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं, रोजगार और भविष्य की संभावनाओं पर रखा गया है.

राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी (फाइल फोटो- FB@RahulGandhi)

उत्तराखंड में बढ़ रही बेरोजगारों की 'फौज': उत्तराखंड में बेरोजगारी लंबे समय से सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है. सरकारी और सार्वजनिक आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में 9 लाख से ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में हैं. यह आंकड़े दिसंबर 2025 तक के हैं. हालांकि, इस साल के आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं. हैरानी की बात ये है कि राज्य में तकरीबन एक लाख पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं.

भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नियुक्तियों में देरी और सीमित रोजगार के अवसरों ने युवाओं में असंतोष पैदा किया है. कांग्रेस इसी असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है. माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने संबोधन में बेरोजगारी, शिक्षा, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के भविष्य को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे.

"कांग्रेस अब उत्तराखंड में जातीय और पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर युवा वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. ऐसा कुछ राहुल गांधी के पिछले कार्यक्रमों को देख कर लगता है. जो उन्होंने अलग-अलग राज्यों में किए हैं."- सुनील दत्त पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और जानकर

युवा वोट बैंक पर कांग्रेस की सीधी नजर: राज्य में बड़ी संख्या में प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाता हैं. ऐसे में छात्र राजनीति और रोजगार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर कांग्रेस भविष्य की चुनावी रणनीति तैयार कर रही है. राहुल गांधी का यह कार्यक्रम केवल वर्तमान राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा भी मान सकते हैं.

"राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें किस मुद्दे पर जनता से बात करनी है. हमारे नेता लिख कर नहीं पढ़ते हैं. हो सकता है कि मंच से बेरोजगारी, पेपर लीक, सरकारी भर्तियों में देरी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को आइना दिखा कर जाएं. पार्टी चाहती है कि यह कार्यक्रम केवल राज्य तक सीमित न रहे, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा का विषय बने, इसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है."- गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता

शक्ति प्रदर्शन से संगठन को भी मिलेगा संदेश: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का मानना है कि कार्यक्रम में जितनी ज्यादा भीड़ जुटेगी, उतना ही मजबूत संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेतृत्व तक जाएगा. लंबे समय बाद उत्तराखंड में कांग्रेस किसी बड़े राष्ट्रीय चेहरे के साथ इतना बड़ा आयोजन कर रही है.

"हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि राहुल गांधी को जिस तरह से यूथ पसंद करते हैं और उनको सुनते हैं. यहां भी वही देखने को मिलेगा. कांग्रेस ने जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को सक्रिय कर दिया है. कार्यक्रम की सफलता सीधे प्रदेश नेतृत्व की संगठनात्मक क्षमता से भी जोड़ी जाएगी."- गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

17 जुलाई सिर्फ जनसभा नहीं, राजनीतिक संकेतों का दिन: वैसे देखा जाए तो 17 जुलाई का कार्यक्रम कई सवालों के जवाब देगा. क्या कांग्रेस वास्तव में उत्तराखंड के युवाओं के बीच नई राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है? क्या लाखों पंजीकरण का दावा वास्तविक जनसमर्थन में बदलेगा? क्या राहुल गांधी का यह कार्यक्रम बीजेपी के युवा वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होगा?

कोटा में राहुल गांधी को मिला था युवाओं का भरपूर प्यार (फाइल फोटो- FB@RahulGandhi)

इन सभी सवालों के जवाब कार्यक्रम के दिन ही सामने आएंगे. फिलहाल, इतना तय है कि यह आयोजन उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक माना जा रहा है. इसके साथ ही बीजेपी सरकार को घेरने के लिए यह बड़ा कार्यक्रम भी माना जा रहा है.

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