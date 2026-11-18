'राहुल गांधी आदतन अपराधी', अमेरिका में कांग्रेस नेता के दावों पर भड़की भाजपा
राहुल गांधी के अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है.
Published : November 18, 2026 at 1:22 PM IST
नई दिल्ली : भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो अपनी विदेश यात्राओं के दौरान बार-बार झूठे बयान देते हैं. भाजपा के अनुसार, ऐसा करने के पीछे उनका एकमात्र मकसद भारत की प्रगति को नुकसान पहुंचाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बनती मजबूत छवि को कमजोर करना है.
भाजपा मुख्यालय में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की आदत बन गई है कि वो विदेश में जाकर बिना किसी तथ्य या आधार के भारत को बदनाम करने वाली बातें कहते हैं. उन्होंने कहा, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, भारत-विरोधी हैं. वो भारत के 'मीर जाफर' हैं.
गौरव भाटिया ने कहा, "जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वो झूठे बयान देते हैं. उनका एकमात्र मकसद भारत की प्रगति को नुकसान पहुंचाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की जो मजबूत छवि बन रही है, उसे कमजोर करना है."
Delhi: BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia says, "Today's press conference is being held with a heavy heart and a sense of distress. During his foreign visit to Columbia University in the United States, Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition, has once again made baseless statements, made false claims without facts and said things that appear to be part of a conspiracy to defame India, something he is known for. His statements have left every Indian feeling ashamed of such an anti-India Leader of the Opposition..."— IANS (@ians_india) November 18, 2026
राहुल गांधी ने मंगलवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक अनौपचारिक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत के आर्थिक मॉडल ने करीब एक दशक पहले ही अपेक्षित परिणाम देना बंद कर दिया था. देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस टूटा हुआ है और इसके एजुकेशन सिस्टम में गहरी समस्याएं हैं.
उन्होंने सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये योजनाएं देश की कमजोर हो चुकी आर्थिक बुनियाद को फिर से मजबूत करने में नाकाम रही हैं.
#WATCH | Over Rahul Gandhi’s remarks on India’s economy, BJP national spokesperson Gaurav Bhatia says, "Every time that Rahul Gandhi travels abroad, he has a sinister design, an evil conspiracy for a very vibrant, robust and internally strong democracy of India. A democracy that is stable, an economy which is robust, and the anarchist Rahul Gandhi, who happens to be the Leader of Opposition (Lok Sabha), and it is our misfortune that we have such a Leader of Opposition, tries to emulate the Bangladesh, Nepal, Sri Lanka model to destabilise our country. What he does so well is make statements loaded with lies, propaganda, and no factual research, and he defames our country by making atrocious remarks. Today the citizenry of a country is asking itself- why should we have such a Leader of Opposition who is not just immature, part-time, irresponsible, but is anti-India. When the nation is rejoicing, how unfortunate it is that the Leader of Opposition is whining, finding inimical foreign forces to destabilise our country. Every time a Parliament session is to be convened, he travels abroad. Maybe it is done to ask his master, George Soros, what needs to be done to destabilise our democracy in India. Maybe he likes to take dictation from Ilan Omar, the politician in USA whom he had met. Based on the facts, we need to rebut the anti-India, irresponsible leader Rahul Gandhi."— ANI (@ANI) November 18, 2026
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, युवाओं और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है.
उन्होंने कहा, "पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर एक मजबूत प्रतिष्ठा और पहचान बनाई है." भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों का मकसद भारत की अंतरराष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचाना था और यह उस समय हुआ जब देश कई मोर्चों पर तरक्की कर रहा है.
उन्होंने सवाल किया, "विपक्ष के एक ऐसे नेता के बयानों की वजह से भारत के नागरिकों को शर्मिंदा क्यों होना चाहिए, जो देश के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं?"
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