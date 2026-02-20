अमित शाह पर टिप्पणी मामले में सुलतानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के बयान दर्ज, रामचेत मोची के घर पहुंचे
एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज करा रहे हैं, कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर मौजूद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : February 20, 2026 at 12:24 PM IST
सुलतानपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बयान दर्ज कराने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट पहुंच गए हैं. उनके आगमन पर कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद हैं. वहीं, कई कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर के बाहर जमा हैं. राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है. दीवानी न्यायालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. डॉग स्क्वायड परिसर की तलाशी ले रहा है. वहीं, राहुल गांधी कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने के बाद बाहर आ चुके हैं. अब वह रामचेत मोची के घर पहुंच गए हैं.
बता दें कि कर्नाटक में प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा था. इसे लेकर भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुलतानपुर में मामला दर्ज कराया था. इस मामले की ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में पेश हुए थे. इसके बाद वह अब इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे हैं. राहुल गांधी कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकल आए हैं. अब वह रामचेत मोची से मिलने उनके घर पहुंच गए हैं. वहीं, राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर कोर्ट परिसर में पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी. हर आने-जाने वाले पर निगाह रखी जा रही थी. साथ ही डॉग स्क्वॉयड भी तैनात था.
ये भी पढे़ंः बनारस के वो 53 घाट जो महाराजाओं ने बनवाए, भारत से लेकर नेपाल तक कनेक्शन, जानिए किस राजशाही ने कौन सा घाट बनवाया?