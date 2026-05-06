राहुल गांधी बोले- 'हरियाणा में पूरी सरकार ही घुसपैठिया, BJP का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता'
राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने हरियाणा सरकार को घुसपैठिया तक बता डाला. जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा.
Published : May 6, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं. बुधवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि "वोट चोरी के जरिए कभी सीटें चुराई जाती हैं, तो कभी पूरी की पूरी सरकार ही हड़प ली जाती है." इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार को घुसपैठिया तक बता डाला.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट: राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट कर लिखा "वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं- क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें? और हरियाणा? वहां तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ देते हैं-वो ख़ुद “remote controlled” हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है। क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं, तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते।"
वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026
लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?
और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।
जो संस्थाएँ अपनी जेब में…
हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी लगा चुके वोट चोरी का आरोप: बता दें कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है. इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी वोटर का कथित सबूत भी दिया था. पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.
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