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ज्ञानेश कुमार जाएंगे, यह सरकार जाएगी, फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी: राहुल गांधी

राहुल गांधी ( AP File Photo )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है. इसके लिए तमाम प्रदर्शनकारी राजधानी पहुंच रहे हैं. हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. इसके साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया गया है.

इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जाएंगे और मोदी सरकार भी जाएगी, और फिर लोकतंत्र को ठीक करने का काम शुरू होगा. सोशल मीडिया 'एक्स' पर X पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे. यह सरकार जाएगी. फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी. उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया (INDIA) ब्लॉक के सांसदों के सामने दिए अपने भाषण का एक वीडियो क्लिप भी X पर टैग किया.