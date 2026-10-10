ज्ञानेश कुमार जाएंगे, यह सरकार जाएगी, फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी: राहुल गांधी
राहुल ने कहा कि विपक्ष ने पिछले कुछ दिनों की तरह ही दबाव बनाना जारी रखा, तो सरकार गिर जाएगी.
Published : October 10, 2026 at 11:44 AM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है. इसके लिए तमाम प्रदर्शनकारी राजधानी पहुंच रहे हैं. हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. इसके साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया गया है.
इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जाएंगे और मोदी सरकार भी जाएगी, और फिर लोकतंत्र को ठीक करने का काम शुरू होगा. सोशल मीडिया 'एक्स' पर X पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे. यह सरकार जाएगी. फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी. उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया (INDIA) ब्लॉक के सांसदों के सामने दिए अपने भाषण का एक वीडियो क्लिप भी X पर टैग किया.
इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार से भी कहीं ज़्यादा गंभीर समस्या है और इसके लिए मौजूदा सरकार को हटाना जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विपक्ष ने पिछले कुछ दिनों की तरह ही दबाव बनाना जारी रखा, तो सरकार गिर जाएगी. गांधी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इंडिया (INDIA) ब्लॉक के सांसदों से कहा था कि विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों ने इस सरकार की नींव हिला दी है और अब वह डरी हुई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार से कहीं ज्यादा गंभीर समस्या है और इसके लिए मौजूदा सरकार को हटाना जरूरी है.
ज्ञानेश कुमार जाएँगे। यह सरकार जाएगी। फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत। 🇮🇳 https://t.co/spGmBxgXLn— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
उन्होंने कहा था कि यह ऐसी चीज है जिसके लिए लड़ा और जान दी जा सकती है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि अगर हम पिछले तीन-चार दिनों की तरह ही दबाव बनाए रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि यह सरकार गिर जाएगी. विपक्ष का यह आक्रामक रुख 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद सामने आया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. ये आपत्तियां ज्यादातर वोटर लिस्ट के SIR (स्पेशल समरी रिविज़न) से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर थीं.
अपने दो कमिश्नरों की आपत्तियों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना एक सामान्य बात है और उसके सभी आदेशों को पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त है तथा वे तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही जारी किए जाते हैं.
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