राहुल गांधी की आज बरनाला में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' और 'मजदूर रैली'
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. राजनीतिक दल अभी से चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं.
Published : February 28, 2026 at 9:00 AM IST
बरनाला: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज शनिवार 28 फरवरी को पंजाब के बरनाला में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' और 'किसान मजदूर रैली' को संबोधित करेंगे.
यह रैली अनाज मंडी में होगी और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस के कैंपेन के लिए एक धमाकेदार शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. रैली को लेकर पूरे मालवा इलाके में जोश है, लेकिन पार्टी में चल रही गुटबाजी ने भी चर्चाओं को गर्म कर दिया है.
इसकी तैयारी पिछले हफ्ते से चल रही है और बरनाला की अनाज मंडी में एक बड़ा पंडाल और स्टेज बनाया गया है. पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इसका इंस्पेक्शन करने बरनाला आए थे. राहुल गांधी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) में किए गए बदलावों और भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पर बोलेंगे. पार्टी इन फैसलों को पंजाब के किसानों और मजदूरों के लिए नुकसानदायक बता रही है.
रैली में राहुल गांधी मनरेगा मजदूरों से सीधे बातचीत भी करेंगे और उनकी परेशानियां सुनेंगे. पार्टी ने इसे किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ने का मौका बताया है. राहुल पहले भी पंजाब में किसानों के आंदोलनों का सपोर्ट कर चुके हैं और इस बार भी वह 'आप' सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधेंगे.
उन्होंने कहा है कि मनरेगा गरीबों के लिए लाइफलाइन है और इसे खत्म करके मोदी सरकार ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है. पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं. राहुल गांधी के आज सुबह करीब 11:00 बजे बरनाला पहुंचने की उम्मीद है.
बरनाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा और आस-पास के जिलों से बसों में हजारों लोगों के आने की उम्मीद है. पार्टी नेताओं ने 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ की उम्मीद जताई है. बरनाला को स्टेज के तौर पर चुनकर कांग्रेस ने मालवा इलाके में अपनी पकड़ मज़बूत करने और आप सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी अपनाई है.
पार्टी ने रैली से पहले राहुल गांधी को मनरेगा मजदूर के तौर पर दिखाने वाला एक पोस्टर भी जारी किया है. इससे पंजाब में पॉलिटिकल गर्मी बढ़ गई है और विपक्षी पार्टियों की तरफ़ से जवाबी हमले भी शुरू हो गए हैं.
इन सबके बीच पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी भी चर्चा में है. सिद्धू कपल ने पहले ही पार्टी को मुश्किल में डाल रखा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जैसे नेताओं के बीच आपसी खींचतान भी किसी से छिपी नहीं है.
रैली को लेकर भी गुटबाजी के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कई सीनियर नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दौरे से पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि रैली में कौन आता है और कौन सा नेता स्टेज पर खुद को राहुल गांधी के सबसे करीब दिखाने की कोशिश करता है.
दाना मंडी बरनाला में होने वाली कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान ट्रैफिक को आसान और सुरक्षित रखने के लिए बरनाला पुलिस ने खास ट्रैफिक इंतजाम किए हैं. अलग-अलग दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के लिए बदले हुए रूट तय किए गए हैं. ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सभी लोगों से अपील है कि वे तय रूट पर चलें और ट्रैफिक के निर्देशों का पालन करें.
रेगुलर ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी के लिए यह नंबर 98154-75664 भी जारी किया गया है. इसी तरह दूसरी पार्टियां भी चुनावी गर्मी बढ़ा रही हैं. बीजेपी ने भी पंजाब में अपना कैंपेन तेज कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को मोगा में 'बदला रैली' को संबोधित करेंगे.
रैली किल्ली चहल गांव में होगी, वही जगह जहां से आप ने अपना 2027 कैंपेन शुरू किया था. बीजेपी ने इसे आप सरकार के चार साल पूरे होने (16 मार्च) के मौके पर किया है और इसे 2027 के चुनावों का बिगुल बजाने का मौका मान रही है. अश्वनी शर्मा जैसे नेताओं ने कहा है कि पंजाब का हर वर्ग निराश है और बीजेपी को विकल्प के तौर पर देख रहा है.