राहुल गांधी की आज बरनाला में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' और 'मजदूर रैली'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( ETV Bharat )

बरनाला: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज शनिवार 28 फरवरी को पंजाब के बरनाला में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' और 'किसान मजदूर रैली' को संबोधित करेंगे. यह रैली अनाज मंडी में होगी और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस के कैंपेन के लिए एक धमाकेदार शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. रैली को लेकर पूरे मालवा इलाके में जोश है, लेकिन पार्टी में चल रही गुटबाजी ने भी चर्चाओं को गर्म कर दिया है. इसकी तैयारी पिछले हफ्ते से चल रही है और बरनाला की अनाज मंडी में एक बड़ा पंडाल और स्टेज बनाया गया है. पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इसका इंस्पेक्शन करने बरनाला आए थे. राहुल गांधी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) में किए गए बदलावों और भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पर बोलेंगे. पार्टी इन फैसलों को पंजाब के किसानों और मजदूरों के लिए नुकसानदायक बता रही है. रैली में राहुल गांधी मनरेगा मजदूरों से सीधे बातचीत भी करेंगे और उनकी परेशानियां सुनेंगे. पार्टी ने इसे किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ने का मौका बताया है. राहुल पहले भी पंजाब में किसानों के आंदोलनों का सपोर्ट कर चुके हैं और इस बार भी वह 'आप' सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधेंगे. उन्होंने कहा है कि मनरेगा गरीबों के लिए लाइफलाइन है और इसे खत्म करके मोदी सरकार ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है. पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं. राहुल गांधी के आज सुबह करीब 11:00 बजे बरनाला पहुंचने की उम्मीद है. बरनाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा और आस-पास के जिलों से बसों में हजारों लोगों के आने की उम्मीद है. पार्टी नेताओं ने 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ की उम्मीद जताई है. बरनाला को स्टेज के तौर पर चुनकर कांग्रेस ने मालवा इलाके में अपनी पकड़ मज़बूत करने और आप सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी अपनाई है.