प्रियंका गांधी कल से वायनाड के दो दिवसीय दौरे पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी

वायनाड से सांसद बनने के बाद से लेकर अब तक प्रियंका गांधी कई बार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं.

Priyanka Gandhi
प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
कलपेट्टा: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को केरल का दौरा करेंगी. यह उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है. अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम मे कांग्रेस नेता वायनाड और मलप्पुरम जिलों में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी.

पिछले साल, कांग्रेस नेता ने अपने भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. राहुल ने रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने का फैसला किया था. प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 के वायनाड उपचुनाव में चार लाख से अधिक वोट हासिल करके निर्णायक जीत दर्ज की थी.

वायनाड से सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी वायनाड के अलावा मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों का दौरा करती आ रही हैं. इस महीने की शुरुआत में अपने हालिया 10 दिवसीय दौरे के दौरान, कांग्रेस नेता ने निर्वाचन क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों का दौरा किया और स्थानीय लोगों, किसानों, खेल जगत की हस्तियों, छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत की.

पार्टी नेताओं ने कहा कि आगामी यात्रा उसी जनसंपर्क अभियान का अगला चरण है. सुल्तान बाथरी के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आईसी बालकृष्णन ने कहा कि, प्रियंका गांधी की यह यात्रा उनके पिछले दौरे का ही विस्तार है.

उन्होंने बताया कि, प्रियंका गांधी वायनाड और मलप्पुरम के कई हिस्सों का दौरा करेंगी. अपने दौरे के क्रम में प्रियंका महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगी और कलपेट्टा और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगी. पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनके कार्यक्रम में स्थानीय सामुदायिक समूहों, स्वयं सहायता महिला समूहों और युवा प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शामिल हैं.

इस यात्रा से मतदाताओं के साथ उनके संबंध को और मजबूत करने की उम्मीद है क्योंकि वह एक सक्रिय सांसद के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं. प्रियंका गांधी, जिन्होंने पिछले साल वायनाड के सांसद के रूप में कार्यभार संभाला था, ने बुनियादी ढांचे के अंतराल, कृषि चुनौतियों और पहाड़ी जिले को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय चिंताओं जैसे निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों का आकलन करने के लिए बार-बार दौरे किए हैं.

उनकी दो दिवसीय यात्रा शुक्रवार शाम को समाप्त होने की उम्मीद है. हाल ही में, प्रियंका गांधी ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लोन माफ नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की थी.

