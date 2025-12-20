ETV Bharat / bharat

'जेफरी एपस्टीन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारी और पीएम मोदी के बीच मीटिंग कराई', पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण का दावा

सतारा (महाराष्ट्र): कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि, जेफरी एपस्टीन ने एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक की व्यवस्था करने के लिए मध्यस्थता की थी.

पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि, एपस्टीन, जो बच्चों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल था, का PM मोदी के बीच रिश्ते की असलियत क्या है. उनके इस बयान से देश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है.

अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण के मामलों से जुड़ी एपस्टीन की फाइलें सार्वजनिक हो गई हैं. इसके बाद, पृथ्वीराज चव्हाण ने सनसनीखेज दावा किया कि, एपस्टीन के ईमेल में पीएम मोदी का नाम था. पृथ्वीराज चव्हाण ने आगे कहा कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस समय के सलाहकार स्टीव बैनन ने ईमेल के जरिए एपस्टीन से कहा कि, वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं.

चव्हाण के मुताबिक, एपस्टीन ने कहा कि, वह मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करेंगे. कुछ दिनों बाद, एपस्टीन ने बैनन को फिर से ईमेल किया, और बताया कि मोदी मिलने के लिए तैयार हैं. एपस्टीन की फाइलों से सामने आए मामलों की ओर इशारा करते हुए, पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए.