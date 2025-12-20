'जेफरी एपस्टीन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारी और पीएम मोदी के बीच मीटिंग कराई', पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण का दावा
अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण के मामलों से जुड़ी एपस्टीन की फाइलें सार्वजनिक हो गई हैं.
Published : December 20, 2025 at 6:04 PM IST
सतारा (महाराष्ट्र): कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि, जेफरी एपस्टीन ने एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक की व्यवस्था करने के लिए मध्यस्थता की थी.
पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि, एपस्टीन, जो बच्चों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल था, का PM मोदी के बीच रिश्ते की असलियत क्या है. उनके इस बयान से देश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है.
अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण के मामलों से जुड़ी एपस्टीन की फाइलें सार्वजनिक हो गई हैं. इसके बाद, पृथ्वीराज चव्हाण ने सनसनीखेज दावा किया कि, एपस्टीन के ईमेल में पीएम मोदी का नाम था. पृथ्वीराज चव्हाण ने आगे कहा कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस समय के सलाहकार स्टीव बैनन ने ईमेल के जरिए एपस्टीन से कहा कि, वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं.
चव्हाण के मुताबिक, एपस्टीन ने कहा कि, वह मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करेंगे. कुछ दिनों बाद, एपस्टीन ने बैनन को फिर से ईमेल किया, और बताया कि मोदी मिलने के लिए तैयार हैं. एपस्टीन की फाइलों से सामने आए मामलों की ओर इशारा करते हुए, पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए.
पृथ्वीराज चव्हाण ने सवाल उठाते हुए कहा कि, जेफरी एपस्टीन पर बच्चों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों का आरोप था. ऐसे व्यक्ति और पीएम मोदी के बीच असल में क्या रिश्ता है.
उन्होंने फिर से सवाल करते हुए कहा कि, सेक्स स्कैंडल में आरोपी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का समय कैसे अरेंज कर सकता है. ऐसे में सरकार को इन सवालों का जवाब जनता को देना चाहिए. पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी दावा किया कि, पीएम मोदी के अलावा, इन फाइलों में दूसरे बड़े भारतीय लोगों के नाम भी हैं.
उन्होंने यह भी दावा किया कि "एक ईमेल में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम मिला है. इन डॉक्यूमेंट्स में एक पूर्व सांसद और बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम भी है. साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एक अमीर व्यक्ति का भी नाम है."
