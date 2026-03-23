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एलपीजी संकट पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा-पीएम की बनाई आपदा

पवन खेड़ा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बाद देश भर में एलपीजी की कथित कमी के बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई आपदा है. केंद्र में भाजपा की सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के साथ समझौता किया जा रहा है और इसकी वजह से देश के लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन खेड़ा ने कहा, "नरेंद्र मोदी को वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू होने की बुराई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. यहां तक ​​कि (ईरान के सुप्रीम लीडर) अयातुल्ला खामेनेई की हत्या पर भी नरेंद्र मोदी के मुंह से शोक का एक शब्द नहीं निकला." प्रधानमंत्री पर समझौता करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "अगर नरेंद्र मोदी झुकने के बजाय सीधे खड़े होते, तो इसकी निंदा करते, दुख भी जताते. वे एक सभ्य देश की सम्मानजनक विदेश नीति का सम्मान करते. लेकिन नरेंद्र मोदी की कायरता ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है. वह रास्ता (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) जहां से 85 प्रतिशत गैस आती थी, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है." उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी के पास अमेरिका के साथ क्या सीक्रेट्स हैं, जिसकी वजह से वह देश के हितों के बारे में सोचना भी बंद कर चुके हैं. खेड़ा ने कहा, "एक तरफ श्रीलंका अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हम तुम्हें अपना बेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे. लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते."