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उत्तराखंड के अदानी कोल पावर प्लांट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, निशाने पर सीएम धामी, दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

बीते महीने ही धामी सरकार ने अदानी कोल पावर प्लांट को मंजूरी दी थी, जिस पर कांग्रेस ने आज बड़ा खुलासा करने का दावा किया

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अदानी कोल पावर प्लांट पर कांग्रेस का बड़ा दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2026 at 5:04 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 5:09 PM IST

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दिल्ली: कांग्रेस ने इन दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इसी क्रम में आज दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की और उत्तराखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. पवन खेड़ा का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने टेंडर की प्रक्रिया को बदलने के लिए 86 में से 84 नियम बदल दिए और इस तरह वो टेंडर अडानी को दे दिए गए.

पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को विस्तार से बताया. उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2024 में कोयला मंत्री को एक प्रपोजल भेजा कि जिसमें कहा गया था जॉइंट वेंचर के तहत एक 1320 MW का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे. ये जॉइंट वेंचर (UJVN-THDC) का होगा, जो राउंड द क्लॉक काम करेगा, ताकि राज्य में बिजली सप्लाई कम न हो.

CM धामी ने कोयला मंत्री को पत्र भी लिखा था: पवन खेड़ा का आरोप है कि CM धामी ने भारत सरकार के कोयला मंत्री को कोल सप्लाई के लिए भी पत्र लिखा था. पवन खेड़ा के अनुसार 6 महीने बाद कोयला मंत्री की तरफ से इस प्लांट के लिए अप्रूवल आ गया था, लेकिन 16 जनवरी 2025 को अचानक उत्तराखंड सरकार ने इस जॉइंट वेंचर को रद्द कर दिया. इसे रद्द करने के कारण में कहा गया कि वेंचर समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा, जबकि जॉइंट वेंचर की तरफ से कहा गया था कि हम काम पूरा कर लेंगे.

फरवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने निकाला टेंडर: पवन खेड़ा के आरोपों के मुताबिक तीन फरवरी को 2025 को उत्तराखंड सरकार ने एक टेंडर निकाला. इसी दिन अडानी पावर ने छत्तीसगढ़ में कोरबा एक्सपेंशन के लिए Environmental Clearance की एप्लीकेशन डाल दी, जिसके बाद टेंडर निकालने वाली UPCL एक चिट्ठी लिखती है और 86 शर्तों में से 84 शर्तें बदलने की मांग करती है. नतीजा 86 में से 84 शर्तें बदल दी गईं.

कांग्रेस के अनुसार बदली गई कुछ शर्तें:

  • 1320 MW बिजली एक ही बिडर से आनी चाहिए.
  • प्लांट देश के किसी भी कोने में हो सकता है, उसका उत्तराखंड में होना जरूरी नहीं है.
  • शिफ्टिंग कॉस्ट उत्तराखंड की जनता चुकाएगी.

पवन खेड़ा का आरोप है कि BJP ने अपने लोगों को मैच जिताने के लिए ढंग से पिच तैयार की और टेंडर के कंस्ट्रक्शन की टाइम लिमिट भी बढ़ा दी. जैसे

  • यूनिट-1 के लिए 42 महीने
  • यूनिट-2 के लिए 48 महीने

fixed charge ceiling को भी बढ़ाया गया: इसके अलावा tariff structure में fixed charge ceiling को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया. इससे यह गारंटी हो जाती है कि अडानी पावर से उत्तराखंड बिजली ले या न ले 25 साल तक कंपनी को पैसा मिलता रहेगा. यानी आपको बिजली चाहिए तो ले लीजिए. अगर नहीं लेनी है तो घर जाइए, मगर पैसे देकर जाइए. ये तमाम आरोपी कांग्रेस की प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा ने लगाए हैं.

कांग्रेस का गंभीर आरोप: कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी 'Pelma Collieries Limited' को 2022 में MDO बनाया गया है. यानी कोयले की माइनिंग से लेकर प्लांट और उसके उत्पादन-ट्रांसपोर्टेशन का काम अडानी की कंपनी करेगी और बिजली भी अडानी ही बेचेंगे. बिजली उत्तराखंड की जनता के पैसे से तैयार होगी, लेकिन उसका पूरा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चलेगा और इसमें कैबिनेट अप्रूवल भी आया है कि यह प्रोजेक्ट 25 साल तक अडानी के पास रहेगा. 1.66 लाख करोड़ रुपए का Power Purchase Agreement 25 अगस्त 2026 से ₹5.74 प्रति यूनिट की दर से शुरू हो गया है. मलतब पैसा उत्तराखंड का, कोयला छत्तीसगढ़ का और फायदा अडानी का.

कांग्रेस ने उठाए सवाल:

  • पुष्कर सिंह धामी सरकार ने UJVN-THDC के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को क्यों खत्म किया?
  • 84 टेंडर शर्तों में बदलाव क्यों किए गए?
  • क्या यह टेंडर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए प्लान की गई थी?
  • ऐसी शर्त क्यों रखी गई कि पावर प्लांट उत्तराखंड के बाहर भी लगाया जा सकता है?
  • अडानी पावर को 25 साल तक Power Purchase Agreement क्यों दिया गया?
  • इतने नियम क्यों तोड़े गए?

दरअसल, बीते महीने 25 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी. इस कैबिनेट बैठक में ही उत्तराखंड ऊर्जा विभाग की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट 25 साल के लिए अदानी ग्रुप को दिया गया था, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में कॉल ब्लॉक आवंटन हो चुका है. अदानी पावर ही प्लांट लगाएगी, जिस पर आज कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं.

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Last Updated : September 17, 2026 at 5:09 PM IST

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