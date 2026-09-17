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उत्तराखंड के अदानी कोल पावर प्लांट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, निशाने पर सीएम धामी, दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

अदानी कोल पावर प्लांट पर कांग्रेस का बड़ा दावा ( ETV Bharat )