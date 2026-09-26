'पद्म भूषण बहुत छोटी चीज,पीएम बना दीजिए', ज्ञानेश कुमार पर पवन खेड़ा का तंज
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष के द्वारा सीईसी को पद्म भूषण देने की बात पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया.
Published : September 26, 2026 at 3:07 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर उनके खिलाफ एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सीईसी को इस्तीफा दे देना चाहिए और आरोप लगाया कि "चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं."
मीडिया से बातचीत के दौरान खेड़ा ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर तंज कसा है. बता दें कि भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए. इसके जवाब में खेड़ा ने कहा कि पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए.
VIDEO | Delhi: After West Bengal BJP chief Samik Bhattacharya said Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar deserves the Padma Bhushan, Congress leader Pawan Khera says, "The Padma Bhushan is a very small thing. Make him the Prime Minister. After all, a person who can make… pic.twitter.com/Ys3UNAA7R5— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
एसआईआर विवाद के बीच सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनके अपने हित में होगा. उन्होंने कहा, "उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए. उनकी सुरक्षा, उनके हित, उनके भविष्य की सुरक्षा इसी में है. जब मैं सुरक्षा कहता हूं, तो मेरा मतलब उनके भविष्य की सुरक्षा से है, क्योंकि अगर वह सरकारी गवाह बन जाते हैं तो वह सुरक्षित रहेंगे. नहीं तो, उनका आने वाला समय जेल में बीतेगा."
VIDEO | Delhi: Congress leader Pawan Khera, says, " anyone who is concerned about the state of democracy in this country will raise their voice. whether they are in the nda or the bjp, there are also people within the bjp who still have the courage to speak out, and they too will… pic.twitter.com/jfhAk4vxD8— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इस टिप्पणी पर कि चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, खेड़ा ने कहा कि सिस्टम के अंदर से चिंताएं सामने आ रही हैं. चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें आ रही हैं. सरकार के अंदर से आवाजें उठ रही हैं. अगर मोदी जी और शाह अभी नहीं सुन पा रहे हैं, तो यह हमारी गलती नहीं है. उन्हें अपने कान चेक करवाने चाहिए,"
उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में कुछ पार्टियों के यह कहने पर कि भाजपा को जवाब देना चाहिए, खेड़ा ने कहा, "अभी बहुत लोग बोलेंगे. भाजपा के अंदर से भी आवाजें उठेंगी. इंतजार करो."
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