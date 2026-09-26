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'पद्म भूषण बहुत छोटी चीज,पीएम बना दीजिए', ज्ञानेश कुमार पर पवन खेड़ा का तंज

मीडिया से बातचीत के दौरान खेड़ा ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर तंज कसा है. बता दें कि भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए. इसके जवाब में खेड़ा ने कहा कि पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए.

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर उनके खिलाफ एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सीईसी को इस्तीफा दे देना चाहिए और आरोप लगाया कि "चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं."

एसआईआर विवाद के बीच सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनके अपने हित में होगा. उन्होंने कहा, "उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए. उनकी सुरक्षा, उनके हित, उनके भविष्य की सुरक्षा इसी में है. जब मैं सुरक्षा कहता हूं, तो मेरा मतलब उनके भविष्य की सुरक्षा से है, क्योंकि अगर वह सरकारी गवाह बन जाते हैं तो वह सुरक्षित रहेंगे. नहीं तो, उनका आने वाला समय जेल में बीतेगा."

वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इस टिप्पणी पर कि चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, खेड़ा ने कहा कि सिस्टम के अंदर से चिंताएं सामने आ रही हैं. चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें आ रही हैं. सरकार के अंदर से आवाजें उठ रही हैं. अगर मोदी जी और शाह अभी नहीं सुन पा रहे हैं, तो यह हमारी गलती नहीं है. उन्हें अपने कान चेक करवाने चाहिए,"

उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में कुछ पार्टियों के यह कहने पर कि भाजपा को जवाब देना चाहिए, खेड़ा ने कहा, "अभी बहुत लोग बोलेंगे. भाजपा के अंदर से भी आवाजें उठेंगी. इंतजार करो."

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