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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ीं, जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का किया रुख. हिमंता और उनके परिवार लगाए थे गंभीर आरोप.

Pawan Khera
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 7:58 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 8:09 PM IST

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हैदराबाद/गुवाहाटी : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की है. असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है.

पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका लगाई है. लेकिन कहीं उन्हें रास्ते में गिरफ्तार न कर लिया जाए, लिहाजा उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट का रूख किया है. खेड़ा ने अपनी याचिका में असम की अदालतों में अपील करने के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है.

यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने का आरोप लगाया. गत रविवार को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए. पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने और अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपये की कंपनियों की मालिक होने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री और रिनिकी भुयान शर्मा ने इन आरोपों का खंडन किया. मुख्यमंत्री की पत्नी ने रविवार रात को ही पवन खेड़ा के खिलाफ अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी ली. हालांकि, खेड़ा वहां मौजूद नहीं थे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को बताया कि पवन खेड़ा दिल्ली छोड़कर हैदराबाद में छिपे हुए हैं. हालांकि, पवन खेड़ा इस समय कहां हैं, किसी को पता नहीं है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था. खड़गे जी बूढ़े हो गए हैं, फिर भी पागलों की तरह बोलते हैं. असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढकर ला सकती है. मुझे शक है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये दस्तावेज दिए हैं. इसलिए यह मामला राहुल गांधी तक भी पहुंचेगा. हमें डराने की कोशिश मत करो. यह असम है."

इस बीच पवन खेड़ा ने बुधवार को वीडियो जारी कर सीएम और उनकी पत्नी पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं. खेड़ा ने कहा कि वह राहुल गांधी के सिपाही हैं और वह किसी से डरते नहीं हैं. उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी एक वीडियो में यह भी कहा कि "अपशब्द" बोलने और पुलिस से पीछा करवाने के बजाय मुख्यमंत्री को कांग्रेस द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए.

कांग्रेस ने कहा कि खेड़ा का वीडियो किसी "अज्ञात स्थान" से रिकॉर्ड किया गया है. खेड़ा ने कहा, "आप देख रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. मेरे फ्लैट पर कल 100 पुलिस वाले पहुंचे थे और मेरे इलेक्ट्रॉनिक गजट लेकर चले गए."

उनका दावा है, "मैं जहां भी जाता हूं या इनको लगता है कि मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं. क्यों? कांग्रेस ने सवाल ही तो उठाए हैं, आप कांग्रेस और मुझे चुप क्यों करना चाहते हैं ? आप जवाब देने की बजाय सबको गाली दे रहे हैं और पीछे पुलिस छोड़ रहे हैं."

खेड़ा ने कहा, "आपकी आदत डराने की हो सकती है, हमारी आदत डरने की नहीं हैं. कारण यह है कि मैं मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं. मैं नहीं डरूंगा नहीं, लेकिन मुझे सवाल पूछते रहना है, तो आपकी पुलिस को जरूर अवाइड (बचना) कर रहा हूं."

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शर्मा की विवादित टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, जिनका (खड़गे) राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है आप उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं...यह असम की संस्कृति नहीं है.

उन्होंने कुछ कागजात दिखाते हुए कहा कि मिस्र के पासपोर्ट, एंटिगुआ-बारबाडोस के पासपोर्ट और यूएई के गोल्डन वीजा की बात सही है या गलत, इसकी जांच होनी चाहिए. खेड़ा का कहना है कि शर्मा और उनकी पत्नी की संपत्तियों से जुड़े सवालों का जवाब असम के मुख्यमंत्री को देना चाहिए. उन्होंने सवाल किया, "क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने फर्जी केवाईसी के माध्यम से शेल कंपनियां खोलीं? क्या आपके भाई के पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं?"

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Last Updated : April 8, 2026 at 8:09 PM IST

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