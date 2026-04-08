ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ीं, जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( ANI )

हैदराबाद/गुवाहाटी : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की है. असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है. पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका लगाई है. लेकिन कहीं उन्हें रास्ते में गिरफ्तार न कर लिया जाए, लिहाजा उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट का रूख किया है. खेड़ा ने अपनी याचिका में असम की अदालतों में अपील करने के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है. यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने का आरोप लगाया. गत रविवार को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए. पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने और अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपये की कंपनियों की मालिक होने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री और रिनिकी भुयान शर्मा ने इन आरोपों का खंडन किया. मुख्यमंत्री की पत्नी ने रविवार रात को ही पवन खेड़ा के खिलाफ अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी ली. हालांकि, खेड़ा वहां मौजूद नहीं थे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को बताया कि पवन खेड़ा दिल्ली छोड़कर हैदराबाद में छिपे हुए हैं. हालांकि, पवन खेड़ा इस समय कहां हैं, किसी को पता नहीं है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था. खड़गे जी बूढ़े हो गए हैं, फिर भी पागलों की तरह बोलते हैं. असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढकर ला सकती है. मुझे शक है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये दस्तावेज दिए हैं. इसलिए यह मामला राहुल गांधी तक भी पहुंचेगा. हमें डराने की कोशिश मत करो. यह असम है."