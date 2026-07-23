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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने पेश हुए, सीएम सरमा की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा गुरुवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए.

Congress leader Pawan Khera
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 5:30 PM IST

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गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए. बता दें कि खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और देश के बाहर संपत्ति है. इसके बाद खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा तीसरी बार पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे.

अपराधा शाखा थाने के बाहर मीडिया से खेड़ा ने कहा, ‘‘जब भी वे मुझे बुलाते हैं, मैं आने की कोशिश करता हूं.’’ उन्होंने कहा कि वह पिछली दो तारीखों पर पेश नहीं पाए थे क्योंकि एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी बार वह राज्यसभा चुनाव की औपचारिकताओं में व्यस्त थे.

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘लेकिन जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं यहां आने की पूरी कोशिश करता हूं. मुझसे पहले भी दो बार पूछताछ हो चुकी है और अब मुझे फिर से बुलाया गया है. मैं कानून का पालन करूंगा तथा जांच में पूरा सहयोग करूंगा.’’

क्राइम ब्रांच ने हाल ही में खेड़ा को 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह पहले तय तारीखों पर पेश नहीं हो पाए थे. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार, उस समय कांग्रेस नेता बेंगलुरु में पार्टी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे.

17 जुलाई को पेश न होने के बावजूद, खेड़ा पहले कई बार जांच में शामिल हो चुके हैं और जांच के हिस्से के तौर पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की है. उन्होंने मामले में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी हासिल कर ली है.

मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने छह अप्रैल को कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा तथा उनके साथ मिलीभगत करने वाले अन्य सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

यह मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिनमें धारा 175 (चुनाव से संबंधित झूठा बयान) और धारा 318 (धोखाधड़ी) शामिल हैं.

रिंकी भुइयां ने कहा था कि पवन खेड़ा ने अपने आरोपों के समर्थन में जो दस्तावेज दिखाए, वे सभी ‘‘फर्जी, छेड़छाड़ किए हुए, जाली और मनगढ़ंत’’ थे.

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