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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने पेश हुए, सीएम सरमा की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला

गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए. बता दें कि खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और देश के बाहर संपत्ति है. इसके बाद खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा तीसरी बार पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे.

अपराधा शाखा थाने के बाहर मीडिया से खेड़ा ने कहा, ‘‘जब भी वे मुझे बुलाते हैं, मैं आने की कोशिश करता हूं.’’ उन्होंने कहा कि वह पिछली दो तारीखों पर पेश नहीं पाए थे क्योंकि एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी बार वह राज्यसभा चुनाव की औपचारिकताओं में व्यस्त थे.

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘लेकिन जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं यहां आने की पूरी कोशिश करता हूं. मुझसे पहले भी दो बार पूछताछ हो चुकी है और अब मुझे फिर से बुलाया गया है. मैं कानून का पालन करूंगा तथा जांच में पूरा सहयोग करूंगा.’’

क्राइम ब्रांच ने हाल ही में खेड़ा को 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह पहले तय तारीखों पर पेश नहीं हो पाए थे. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार, उस समय कांग्रेस नेता बेंगलुरु में पार्टी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे.